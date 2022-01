Doi tineri, reținuți de polițiști, după ce au înșelat cu anunțuri fictive privind vânzarea de plăci video și stații de minat criptomonede

Doi tineri din judetul Timis au fost retinuti de politistii clujeni, dupa ce au inselat mai multe persoane cu aproximativ 100.000 de lei prin fals informatic.

Potrivit IPJ Cluj, este vorba de o femeie de 24 de ani si un barbat de 25 de ani, din comuna Moravita, judetul Timis.

Politistii spun ca, in perioada septembrie – noiembrie 2021, acestia ar fi postat pe un site cu specific comercial mai multe anunturi fictive privind vanzarea de placi video si statii de minat criptomonede, fiind transmise cumparatorilor facturi proforma false, dupa care ar fi solicitat plata in avans a produselor, in diverse conturi bancare.

Sumele de bani ar fi fost transferate in mai multe conturi bancare, deschise pe numele celor doi, fara ca produsele sa fie livrate ulterior cumparatorilor.

„Prin comiterea acestor fapte, s-ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ 100.000 de lei. In urma perchezitiilor efectuate, au fost descoperite si ridicate, in vederea continuarii cercetarilor, inscrisuri, carduri bancare, telefoane mobile si cartele SIM, respectiv bunuri care ar fi fost utilizate la savarsirea activitatii infractionale”, precizeaza IPJ Cluj.

Cele doua persoane au fost conduse la politie, iar, in baza probatoriului administrat, politistii au dispus retinerea acestora pentru 24 de ore.

Ulterior, Judecatoria Cluj-Napoca a emis mandat de arestare preventiva, pentru 30 de zile, pe numele femeii de 24 de ani, iar barbatul de 25 de ani a fost pus sub control judiciar, pentru 60 de zile, de catre Parchetul de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca.

Activitatile au beneficiat de suportul de specialitate al politistilor din cadrul Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane si Unitatii Centrale de Analiza a Informatiilor. La perchezitii au participat si luptatori din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale Timis.

Comentarii

comentarii