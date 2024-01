Doliu la Opera Timișoara. A murit prof. dr. Sergiu Cârstea, artist instrumentist, șef partidă – trompetă

Conducerea Operei Naționale Timișoara anunță cu tristețe decesul fostului coleg și prieten drag, prof.univ. dr Sergiu Cârstea, artist instrumentist, șef partidă – trompetă.

Dumnezeu să-l odihnească în pace! Condoleanțe familiei îndoliate!

“Astăzi a plecat dintre noi cel care a fost profesorul nostru, al tuturor trompetiștilor și nu numai, Cârstea Sergiu. Pentru noi nu a fost doar un profesor ci mai mult decât atât: ne-a fost mentor, prieten și parinte. De la el am învățat cum să cântăm la minunatul instrument, trompeta, am învățat să iubim muzica dar am mai învățat să fim oameni.

Vă mulțumesc domnule profesor că deși uneori voiam să renunț ați fost acolo în spate și m-ați încurajat dându-mi cele mai bune sfaturi. Este și va fi un exemplu pentru noi toți. Va rămâne veșnic în amintirea noastră” – este mesajul lui Florinel Solonca.

“A fost atașată intereselor și activităților instituției și săritor la nevoile colegilor, fiind îndrăgit și iubit de toți cei care l-au cunoscut, astfel, Sergiu și-a conservat prieteniile, dovedindu-se un om care a știut să-și respecte și să-și ajute la nevoie colegii și prietenii”, este mesajul colectivului Operei Naţionale Române din Timişoara.

