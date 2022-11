Doliu la UMF Timișoara. Conf. Univ. Dr. Biolog Aurora Alexa a trecut la cele veșnice

Cu adâncă durere anunţăm trecerea la cele veşnice a celei care a fost Conf. Univ. Dr. Biolog Aurora Alexa, cadru universitar la Catedra de Histologie a Universitatii de Medicina si Farmacie “Victor Babes” Timisoara.

Doamna Aurora Alexa s-a nascut in satul Mocrea, orasul Ineu, judetul Arad, unde a urmat studiile Liceului Teoretic din Ineu. A finalizat cursurile Institutului Pedagogic de 3 ani in Timisoara si, ulterior, Facultatea de Biologie a Universitatii Bucuresti, pe care a absolvit-o cu media 9 in anul 1975.

Din anul 1979, a ocupat postul de Asistent Universitar la Disciplina de Histologie a Universitatii de Medicina si Farmacie “Victor Babes” Timisoara, desfasurand activitatile de lucrari practice cu grupe de studenti de buna caliate si in continuu progres, asa dupa cum au fost apreciate de catre cadrele didactice din cadrul acestei discipline. S-a straduit ca in toata activitatea didactica sa realizeze o corelatie morfofunctionala moderna in ideea insusirii logice a notiunilor de specialitate.

In anul 1990, a promovat pe postul de Sef Lucrari cu norma de predare la Disciplina de Histologie a Universitatii de Medicina si Farmacie “Victor Babes” Timisoara, realizand cursuri apreciate de catre studentii Facultatii de Medicina, cat si de celelalte cadre didactice (Prof. Univ. Dr. Maria Dragan, Prof. Dr. Eugenia Dema, Sef Lucrari Dr. Felicia Schneider).

In anul 1994, si-a sustinut teza de doctorat cu titlul “Aspecte morfohistochimice si ultrastructurale ale tesutului adipos alb la sugari si copii mici cu malnutritie protein calorica” la Facultatea de Biologie a Universitatii din Bucuresti, avand conducator stiintific pe dna Dr. Maria Dragan. Titlui de Doctor in Biologie a fost obtinut prin ordinul Ministerului Invatamantului nr. 3554/ 10 martie 1995.

In anul 1999, a ocupat postul de Conferentiar Universitar, cu norma de predare la Disciplina de Histologie a Universitatii de Medicina si Farmacie “Victor Babes” Timisoara.

Activitate Stiintifica:

Membra in:

U.S.S.M. sectia Morfologie, filiala Tims din anul 1979;

Societatea Histochimie-Citochimie, filiala Timis, din anul 1979;

Societatea Nationala de Biologie Celulara din anul 1982;

Membru al Societatii Anatomistilor din Romania, fondator din anul 1992;

European Cell Biology Organisation, din anul 1993;

Societatea Romana de Citologie, din anul 1996;

Academia Intemationala de Citologie, din anul 1996.

Secretar stiintific la Catedra de Histologie, U.M.F. Timisoara (din 1988).

Secretar stiintific la Societatea de Histochimie- Citochimie, filiala Timis (din 1990)

Secretar la Cursul postuniversitar TL24, Citologie Normala si Patologica; Modul I – mar. 1996, Modul II – nov. 1996, Modul III – mar. 1998, UMF Timisoara, coordonator curs Prof dr. Raica Marius

Publicatii:

Coautor carti de curs si lucrari practice de Histologie generala si speciala, sub redactia Prof. Univ. Dr. Marius Raica, Seful Disciplinei de Histologie:

Raica M., Alexa Aurora, Iacovliev M., Lighezan R., Sarb S., Zarie G., Histologie. Lucrari practice. Volumul I, Ed. Mirton, Timi oara, 1996, ISBN 973-578-178-6.

Raica M., Alexa Aurora, Iacovliev M., Lighezan R., Sarb S., Zarie G., Histologie. Lucrari practice. Volumul I, Editia a II-a revizuita si adaugita. Ed. Mirton, Timisoara, 1997, ISBN 973- 578-365-7.

Raica M., Iacovliev M., Alexa Aurora, Mederle 0., Sarb S.- Histologia medicala. Ed. Mirton, 1997.

Raica M., Alexa Aurora, Iacovliev M., Lighezan R., Histologie Generala. Ed. Mirton, Timisoara, 1998, ISBN 973-578-412-2.

In perioada de activitate didactica a acordat o atentie deosebita dezvoltarii profesionale, a participat la activitati de cercetare in domenii foarte variate precum: infectiile virale ca factor de risc in neoplazii, dinamica proteoglicanilor din structura vaselor in conditii normale si patologice, modificarile complexe in hipoxia experimentala miocardica si in mod special, in studiul tesutului adipos alb.

Activitatea de cercetare a condus la elaborarea a 119 lucrari stiintifice din care 18 au fost publicate in extenso, 14 publicate in rezumat in strainatate si 37 publicate in rezumat in tara, 50 de valoroase comunicari la manifestari stiintifice.

Cei care doresc să îşi ia rămas bun, o pot face marţi, 22 noiembrie, de la ora 14.00, la sediul firmei SC Axela Construcţii SRL din Timişoara, strada Liviu Rebreanu nr. 125.

Odihnă veşnică!

