“Domeniul farmaceutic este unul dintre cele mai de succes segmente de activitate de pe piață”. Interviu cu doamna conf. univ. dr. Simona Ardelean, decan al Facultății de Farmacie din cadrul UVVG

Domeniul farmaceutic este unul dintre cele mai de succes segmente de activitate de pe piață și este într-o continuă dezvoltare. Aici ne referim atât la aspectul evoluției cercetării și a descoperirilor în domeniu, cât și al dezvoltării sub aspect comercial. Indiferent de unghiul din care o privim, activitatea farmaceutică atrage în fiecare an forță de muncă, considerabilă din punct de vedere numeric. Un alt domeniu în creștere este cel al nutriției. Indiferent că vorbim despre problematici patologice sau ne referim doar la o creștere a grijii românilor pentru sănătatea fizică și pentru aspectul propriului corp, absolvenții studiilor în această specializare nu se lovesc de problema găsirii unui loc de muncă. Ambele programe de studiu, atât Farmacia, cât și Nutriție și Dietetică, se regăsesc în oferta educațională a Universității de Vest „Vasile Goldiș” pentru anul universitar 2024-2025. Un aspect important pentru cei interesați de o carieră de succes, mai au câteva zile la dispoziție pentru a se înscrie în program. Despre cele două obiecte de studiu, am stat de vorbă cu doamna conf. univ. dr. Simona Ardelean, Decan al Facultății de Farmacie din cadrul UVVG.

Doamna decan, coordonați activitatea unei structuri de învățământ de real interes și performanță, în cadrul Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad.

Într-adevăr, sunt decanul uneia dintre Facultățile UVVG, care formează profesioniști într-un domeniu extrem de căutat și cu posibilități de dezvoltare extrem de variate, pe viitor. Cu sprijinul conducerii universității și în special al doamnei rector, prof. univ. dr. habil. Coralia Adina Cotoraci, cele două programe de studiu pe care le coordonez, atât Farmacia, cât și Nutriție și Dietetică, oferă studenților condiții de studiu la un nivel ridicat, atât ca bagaj informațional teoretic, cât și practic.

Mai sunt câteva zile în care persoanele interesate pot să se înscrie în anul universitar ce stă să înceapă. De ce ar opta tinerii pentru Farmacie sau Nutriție și Dietetică?

Sunt două profesii nobile pe care le practicăm în folosul omului și al comunității și pentru o stare de sănătate bună a societăți în care trăim. Ambele specializări sunt acreditate și nu în ultimul rând, ne mândrim cu o echipă de cadre didactice tinere, care asigură adaptarea la cerințele educaționale moderne și de asemenea, care practică metode de predare moderne, centrate pe student. Activitatea se desfășoară în laboratoare dotate conform standardelor ARACIS, sub atenta îndrumare a cadrelor didactice, studenții având acces la aparatură, reactivi și instrumentarul de laborator pentru a-și însuși competențele necesare în vederea devenirii unor buni profesioniști.

UVVG este una dintre universitățile cu o bogată activitate extra curriculară. Bănuiesc că același lucru se poate spune și despre Facultatea de Farmacie.

Desigur. Pe parcursul anului se desfășoară evenimente dedicate atât studenților de la programul de studiu Farmacie, cât și celor de la programul Nutriție și Dietetică. În acest sens, as dori să enumăr câteva. Cel mai important eveniment desfășurat în acest an, de exemplu, a fost dedicat Zilelor Academice Arădene, manifestare cu o adresabilitate spre toți studenții UVVG, indiferent de specialitate. De asemenea, avem deja tradiționalele „Zile ale Fitoterapiei Moderne”, respectiv „Ziua Studentului în Farmacie”. În aceeași măsură, organizăm evenimente în care sunt implicați studenți de la programul de studiu Nutriție și Dietetică precum „Mod de viață sănătos”, „ABC-ul nutriției sănătoase”, „Laboratorul de chimie altfel pentru liceeni”. În preajma sărbătorilor de iarnă realizăm săpunuri artizanale, iar în preajma sărbătorilor de Paști, săpunul iepurașului. Susținem o serie de workshop-uri tematice, precum „Ziua microbiomului”, eveniment aflat deja la a doua ediție, „Rolul farmacistului și al nutriționistului în societatea modernă”. Avem de asemenea, parteneriate cu școli și licee din municipiu, județ și județele limitrofe. Anul trecut am avut în vizită un grup de elevi de la un liceu din Timișoara care, în cadrul Săptămânii Altfel, au participat la manifestări în incinta Facultății de Farmacie.

Oferiți studenților posibilitatea unor schimburi de experiență, în eventuale facultăți partenere din alte state?

Desigur. Programul Erasmus + regăsit în UVVG oferă atât studenților, cât și cadrelor universitare, posibilitatea unor schimburi de experiență, atât ca studiu, pentru studenți respectiv, predare, pentru cadrele didactice.

Am început discuția pornind de la amploarea domeniului farmaceutic, înregistrată atât la nivel național, cât global. Ce posibilități de intrare în piața muncii are un absolvent al Facultății de Farmacie? Am rugămintea ca apoi să abordăm același subiect din punctul de vedere al absolventului de Nutriție și Dietetică.

Programul de studiu Farmacie oferă o paletă largă de posibilități și oportunități profesionale la absolvire, tocmai în contextul dezvoltării domeniului, la care făceați referire. Programul de studiu Farmacie, cu o durată de 5 ani, le oferă studenților pregătirea necesară pentru a deveni buni profesioniști în domeniul sănătății, putând astfel, la finalul facultății, să acceseze un job bun în domeniul sănătății, în farmacia comunitară unde va elibera medicamente și va consilia pacienții. De asemenea, poate să lucreze în farmacia clinică, cunoscută drept farmacia de spital, unde farmacistul face echipă cu medicul pentru a elabora împreună scheme de tratament. Locuri de muncă adresate absolventului nostru se regăsesc și în laborator, în depozite farmaceutice, în industria farmaceutică sau cosmetică, în public relations sau în marketing. În ceea ce privește programul de studiu Nutriție și Dietetică, acesta oferă de asemenea o serie de posibilități de angajare la finalul facultății. Nutriționistul este în postura de a se adresa atât omului sănătos, cât și omului bolnav, având un rol primordial în prevenție, cât și în partea de terapie. Dincolo de faptul că poate să își deschidă propria afacere, poate opta pentru un job în clinici, spitale, grădinițe, centre spa, case de bătrâni, restaurante, în educație și cercetare.

Dacă vorbim despre Nutriție și Dietetică, programul poate fi axat pe domeniul sănătății cât și pe industrie alimentară. Pe care dintre cele două variante pregătește UVVG profesioniștii?

Într-adevăr, este posibilitatea programului de studiu Nutriție și Dietetică, din punct de vedere al industriei alimentare, însă UVVG se axează pe domeniul sănătății. De aici și oferta variată de locuri de muncă puse la dispoziția absolvenților noștri. Studenții UVVG fac practică în spital, în laboratoare de specialitate, lucrează cu pacientul și pentru el. La absolvire, aceștia se pot înscrie în Colegiul Nutriționiștilor care le conferă un alt statut.

Ambele specializări sunt acreditate?

Da. Ambele programe de studiu sunt acreditate internațional. Ne bucurăm de acreditare, de o echipă de profesori tineri și bine pregătiți, de laboratoare cu aparatură modernă conform standardelor ARACIS și de programe extra curriculare interesante. Alte facilități de care beneficiază studenții noștri sunt liga studenților, burse, voluntariat, centru lingvistic, accesul la baze sportive. La absolvire, pot urma un rezidențiat și nu în ultimul rând, la UVVG pot urma școala doctorală. Oferim mult și suntem într-un continuu proces de dezvoltare, în a asigura studenților cadrul și șansa de a se pregăti pentru cel mai frumos și provocator domeniu – munca în folosul omului și pentru oameni!

Cum și până când se mai pot înscrie persoanele interesate de o carieră în aceste domenii?

Înscrierile în cele două programe de studiu amintite se fac până în data de 20 septembrie a.c. orele 17.00, pe platforma online a UVVG Inscriere Online – Admitere 2024 (uvvg.ro). Cei care întâmpină orice fel de problemă tehnică sau de altă natură, se pot adresa colegelor noastre de la Centrul de Înscrieri, deschis la sediul Rectoratului UVVG, din Bdul Revoluției nr 94-96, zilnic între orele 8.00-17.00, iar sâmbăta, între orele 8.00-14.00.

Comentarii

comentarii