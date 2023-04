Dominic Fritz a început falimentarea afacerilor locale de familie

A început cu două și urmează alte nouă. Primarul Dominic Fritz a început ”eliberarea domeniul public de tot felul de structuri ilegale”. Primele două rulote ale firmei Agil au fost ridicate de macaraua trimisă de Primăria Timișoara. Sub supravegherea atentă a primarului. Pentru că, spune acesta ”Timișoara are de anul trecut un regulament clar de comerț stradal, a cărui respectare nu este negociabilă”.

”În cazul așa-ziselor rulote ridicate azi, contractele de închiriere cu Primăria au expirat din ianuarie 2019 și au fost prelungite până în iunie 2021. Firma ne-a dat în judecată în 2021 și acum a pierdut definitiv. Azi, după mai multe solicitări, am intervenit și le-am ridicat de pe domeniul public. Toate costurile de ridicare și depozitare vor fi suportate de firma în cauză”.

Ce nu a spus primarul Fritz legat de ridicarea unor structuri de pe domeniul public este faptul că încă din vara anului 2022 trebuia să se organizeze licitație pentru închirierea unor noi locații, cu respectarea noilor reguli adoptate în Regulamentul de comerț stradal, adoptat de Consiliul Local în 26 iulie 2022.

”În acest sens, ar fi trebuit promovat un Proiect de hotărâre care să cuprindă în principal Lista cu locații noi propuse spre închiriere și un Raport de evaluare cu prețuri actualizate de închiriere a domeniului public. Ce credeți? Nici până-n zi de astăzi n-a apărut un astfel de Proiect de hotărâre, prin urmare, de vreo licitație nici nu putem discuta!

Cu alte cuvinte, dacă tu, comerciant al cărui contract de închiriere nu a mai fost prelungit de municipalitate, ai fi fost de bună credință și ai fi vrut să te conformezi noilor reguli stabilite în iulie 2022, ți-ar fi fost practic imposibil!

Prin urmare, declarația primarului de astăzi conform căreia respectarea regulamentului de comerț stradal “nu este negociabilă”, este absolut ridicolă! Nu, nu este negociabilă, este de-a dreptul imposibilă!!”, spune consilierul local Roxana Iliescu.

Iar spusele sale se bazează chiar pe declarația lui Dominic Firtz, din 26 iunie 2022, pe care acesta nu și-o mai amintește: “Va fi o licitație cât de curând posibil. Eu cred că acest consiliul trebuie să se exprime asupra a doua principii de guvernanță. Primul, despre competiția comercială, și al doilea, calitatea publică a spațiului public”.

Comercianții au încercat din răsputeri să-și apere afacerile și să respecte legea. Doar că luptă cu arme inegale.

Prin urmare o parte a istoriei Agil, o companie locală, de familie, în municipiul Timișoara a luat astăzi sfârșit, independent de dorința lor și de nevoile clienților.

”Două dintre rulotele de profil ale companiei noastre au fost ridicate astăzi de pe domeniul public și aceeași soartă o vor avea zilele următoare și celelalte rulote!

Vă asigurăm însă pe toți, clienți, parteneri de afaceri sau colaboratori, că activitatea noastră va continua și că vom fi în continuare fideli aceleiași devize care ne-a călăuzit până acum: să respectăm calitatea produselor și tradiția bănățeană!

Istoria companiei Agil se suprapune cu istoria post-decembristă a orașului Timișoara. Suntem singurul producător de mezeluri și preparate din carne de pe plan local agreat de Uniunea Europeană.

Am început povestea noastră în decembrie 1990, cu doar trei angajați. 30 de ani mai târziu, Agil are 500 de salariați și o cifră de afaceri de 20 de milioane de euro! Fabrica din Calea Torontalului este considerată una dintre cele mai moderne unități de profil din țară. Interesați doar de satisfacția clienților noștri, am investit și am atras fonduri europene pentru dezvoltarea companiei. Avem acum, doar la magazinele rulotele noaste din Timișoara, 100.000 de clienți lunar, ceea ce înseamnă, statistic, că a doua familie din oraș are pe masă produse marca Agil!

Ironia sorții face ca Rulota de pleșkavița cu care am început totul, în urmă cu 33 de ani în Piața 700, să fie mărul discordiei de acum și să-și să i se suspende activitatea. Rulotele noastre, marcă Germania, dotate cu toate utilitățile și facilitățile unui magazin, au prestat un comerț stradal civilizat așa cum găsim și în alte tari europene (Austria, Germania, etc). Desființarea lor va avea un impact negativ semnificativ nu doar asupra companiei noastre, ci și asupra clienților, furnizorilor, angajaților, finanțatorilor și asupra bugetului local, respectiv celui național. Firma Agil contribuie cu peste 500.000 de lei anual la bugetul orașului Timișoara, prin plata impozitelor, taxelor și chiriilor.

Firma Agil este o afacere de familie, locală, care s-a născut dintr-o viziune a fondatorului său. Ca afacere locală, Agil a respectat în toată istoria sa consumatorii produselor sale, cetățenii Timișoarei, fără a face rabat de la calitate.

În ciuda tuturor obstacolelor întâmpinate, vom continua să mergem înainte, împreună cu toți susținătorii, care sunt consumatorii loiali ai produselor noastre!”, transmit reprezentații Agil.

