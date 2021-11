Dominic Fritz, acuzat de un nou eșec. Radu Țoancă: „Primarul Timișoarei a dezinformat Comisia Europeană în privința Proiectului Timișoara 2023”

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, este acuzat de un „nou eșec. Consilierul local PSD Radu Țoancă spune că Fritz ar fi mințit Comisia Europeană în privința proiectului Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii. Criticile social-democratului vizează echipa curatorială selectată de curând de Centrul de Proiecte și întâlnirile „lunare” care nu au mai avut loc de jumătate de an.

„Cronica unui nou eșec, marca Fritz: Primarul Timișoarei a dezinformat Comisia Europeană in privința Proiectului Timișoara 2023. Dominic Fritz a intrat din nou în logica «reînvierii» – de data aceasta în proiectul Timișoara 2023- Capitală Europeană a Culturii. După ce a «reînviat» termoficarea, organigrama, impozitele și taxele locale, curățenia, digitalizarea, transportul – domenii care abia mai respiră în oraș după experimentele useriste din ultimul an – primarul Timișoarei a anunțat că a venit rândul celui mai important proiect local de după Revoluția din 1989: Timișoara 2023-Capitală Europeană a Culturii”, scrie Țoancă în cea mai recentă postare pe rețelele de socializare.

Recent, Centrul de Proiecte și-a ales și echipa curatorială care ar urma să se ocupe de implementarea titlului de Capitală Europeană a Culturii. Vorbind de cei șapte curatori, Țoancă face o comparație cu numirea lui Bogdan Nanu, cel care săvârșise anumite ilegalități financiare cu ani în urmă, ca director interimar al Colterm. În ambele cazuri, Fritz ar fi fost „emfatic și sigur pe sine” atunci când a făcut anunțul. Totuși, în legătură cu curatorii, consilierul local ține să mai precizeze:

– „Centrul de proiecte nu are în statut atribuții specifice proiectului Capitalei culturale europene și fiind Ordonator terțiar de credite are limitări legale severe privind tipul și plafonul cheltuielilor.

-O parte din curatorii «selectați» de o comisie a acestui centru sunt sinecuriști de profesie , abonați la bani publici in Timișoara și nu numai. Una din «profesioniste» are chiar expertiză culturală pe Etiopia si locuiește in Stanciova, localitate vizată, conform presei, datorită aerului curat și de primar. https://evz.ro/exclusiv-timisorenii-fac-frigul-in…/amp

-În urmă cu 3 zile acest nou bord cultural s-a întâlnit cu reprezentanții Asociației Timișoara 2021- Capitala Europeană a Culturii -structură care a câștigat acest prestigios statut pentru oraș și care a implementat pana în prezent proiectele asumate-iar întrebările «oamenilor noi» au fost la nivelul unor habarniști desăvârșiți care s-au trezit peste noapte «manageri» peste un proiect mult prea complex pentru experiența și pregătirea lor.

-Administrația Fritz nu a ezitat să mintă senin într-un document oficial trimis Comisiei Europene, susținând că partenerii din cadrul proiectului se întâlnesc lunar, deși acest lucru nu s-a întâmplat de mai bine de jumătate de an.

«In support of the ECoC cultural program delivery, especially in terms of funding, cultural infrastructure and diplomacy, the municipality of Timișoara leads on monthly basis an interinstitutional task force of the key stakeholders, consisting of: the mayor and/or the vice mayor responsible for cultural infrastructure, the Ministry of Culture representative, Timiș County Council representative, and the ECoC manager»”.

Concluzia lui Țoancă ar fi următoarea: „De tot ce s-a atins și a «reformat» administrația useristă în Timișoara s-a ales praful si pulberea. Este vizibil ca și acest proiect să se înscrie pe aceeași traiectorie a proiectelor eșuate din cauza incompetenței și lăcomiei sectei useriste. Aici însă Timișoara mai are o șansă să stopeze experimentele falimentare ale infantililor care au confiscat orașul: Ministerul Culturii, Ministerul de Externe , CJT, alți parteneri interni și internaționali – care sigur nu vor permite useriștilor să se joace de-a cultura pana în anul 2023, riscând să facă praf nu numai imaginea Timișoarei, ci si a României!”.

