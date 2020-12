Dominic Fritz anunță un nou termen pentru numirea celui de-al doilea viceprimar, de la PNL: Până la Anul Nou

Acordul de constituire a coaliției guvernamentale a fost semnat între PNL și USR PLUS, dar la nivel local relația între cele două formațiuni nu e nici la acest moment una de… familie. În concluzie, deocamdată nu se va numi, cel puțin până la Crăciun, un nou viceprimar la Timișoara Dominic Fritz e optimist și spune că definitivarea negocierilor politice să aibă loc până la Revelion, deci atunci am putea avea și viceprimarul dorit, dar și vicepreședintele Consiliului Județean Timiș.

”Viceprimar nu vom avea înainte de Crăciun, e posibil înainte de revelion. Voi mai avea o discuție cu colegii de la PNL, iar faptul că s-a semnat acordul pentru realizarea coaliției, ajută aceasta și la nivel local. Eu în doresc să închidem acest capitol, depinde de cei de la PNL. Eu nu am renunțat la această speranță, dar nu pot să spun că așa va fi. Da, numirea viceprimarului e legată de numirea vicepreședintelul de la CJT. Am discutat să fie această conducere încrucișată, am discutat și la nivel național să avem această problemă rezolvată”, a declarat Dominic Fritz.

