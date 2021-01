Dominic Fritz: „Avem plăți restante de 120 de milioane de lei”. Primăria Timișoara a realizat doar 53% din veniturile planificate în 2020

În prima conferință de presă din 2021, primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a readus în discuție problema facturilor restante de anul trecut. Dacă la finalul anului trecut, Fritz vorbea de 80 de milioane de lei, acum ar fi vorba de datorii de 120 de milioane de lei, după ce la finalul anului au fost trimise și alte facturi municipalității.

„Am avut mai multe discuții cu echipa economică din primărie. Ne-am uitat pe execuția pe anul trecut, am luat și primele decizii pe bugetul pe acest an. Am avut anul trecut venituri de 785 milioane de lei, la venituri planificate de 1.458 milioane de lei (1,4 miliarde de lei – n.r.). Așadar, veniturile actuale au fost de cam 50% din cele planificate. Eu din start am spus anul trecut că nu este un buget realist”, spune primarul.

Așadar, după ce anul trecut au fost realizate doar 53% din veniturile planificate, Fritz spune că asta va afecta serios și bugetul pe 2021. „Avem plăți restante de 120 milioane de lei din anul 2020, bani pe care trebuie să îi achităm cu banii din acest an calendaristic. Aceasta este o problemă, iar bulgărul de plăți pe care le avem de făcut tot crește. (…) Astea nu sunt facturi de chestii comandate de mine, încă funcționăm pe bugetul de anul trecut, pe contractele de anul trecut. De abia acum intrăm într-o perioadă în care îmi asum și politic facturile”, mai spune edilul.

Soluțiile primarului? „Tăiatul din cheltuieli”, în condițiile în care Fritz se așteaptă oricum la o creștere a veniturilor. Despre diferența de 40 de milioane între ce spunea în decembrie și ce a spus acum, primarul a explicat: „La sfârșitul anului, mai vine un val de facturi care trebuie înregistrate. Probabil firmele s-au gândit că se termină anul și mai bine trimit factura acum. (…) Ne trebuie, poate, un alt sistem, unul mai predictibil”.

