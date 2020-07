Dominic Fritz, candidatul USR PLUS la Primăria Timișoara: „Din păcate, domnul Robu a avut grijă doar de cartierul Centru-Cetate și, poate, și de cartierul Soarelui, unde stă el”

Dominic Fritz, candidatul USR PLUS la Primăria Timișoara: „Din păcate, domnul Robu...

Dominic Fritz, candidatul USR PLUS la Primăria Timișoara, a vorbit în conferința din 29 iulie, despre o nouă problemă a actualei administrații publice locale din Timișoara: lipsa de interes pentru dezvoltarea din cartiere. Însoțit de Ovidiu Merean și Emanuel David, candidați pentru Consiliul Local Timișoara din partea alianței, a prezentat planul USR PLUS pentru a rezolva acest aspect.

„Timișoara, în ultimii 10, 20 de ani, s-a dezvoltat cât de cât, dar cartierele, multe dintre ele, au rămas pe loc. Multă dezvoltare s-a întâmplat doar în centru și oamenii, în cartiere, se simt uitați. (…) Un bun gospodar are grijă de fiecare părticică din gospodăria lui, nu doar de poarta pe care intră musafirii. În cazul nostru, din păcate, domnul Robu a avut grijă doar de acest cartier, Centru-Cetate, și, poate, și de cartierul Soarelui, unde stă el. Nu de toată locuința orașului. În administrația lui Dominic Fritz nu va mai exista discriminare între cartiere”, sunt concluziile lui Fritz, după discuțiile pe care le-a purtat, în ultima vreme, cu oamenii din cartiere.

În multe părți din Timișoara, în special în cele mai depărtate de zona centrală, încă există trotuare improprii, zone neiluminate și chiar străzi neasfaltate. „Revoluția bunei guvernări” spune Fritz ar urma să rezolve aceste neajunsuri, din moment ce cetățenii vor avea un cuvânt mai puternic de spus, „vor fi puși în centrul atenției”. Până acum, candidatul USR PLUS la Primăria Timișoara, cu alte ocazii, a promis în cartiere: centre de permanență dotate corespunzător, reabilitarea clădirilor istorice în cartierele istorice – Fabric, Iosefin, Elisabetin, Cetate –, infrastructura de transport și curățenie.

Planul lui Fritz are trei piloni: „ducem administrația locală mai aproape de oameni” – restructurarea cultura organizațională a primăriei, mai descentralizată; „ducem toate cartierele Timișoarei în secolul XXI” – toate funcționalitățile în fiecare cartier al orașului, egalizarea condițiilor de viață, „Un cetățean care stă în Plopi sau în Ronaț plătește aceleași taxe și impozite ca un cetățean care stă în Cetate sau în Soarelui. Este importanta ca fiecare cetățean să primească aceleași servicii pentru banii ce-i dau administrației”; „reorganizăm centrele cartierelor pentru a redeveni «magneți pentru oameni»”.

Pentru primul pilon – „„ducem administrația locală mai aproape de oameni” –, „cel mai aproape de suflet” pentru Dominic Fritz, a prezentat: „Recunosc și eu că am o anumită abordare nemțească. După cum știți, administrația germană este foarte, foarte descentralizată. Într-un oraș de mărimea Timișoarei, de obicei, găsiți o administrație care este descentralizată pe cartiere. Sigur, nu putem să preluăm acest sistem 100%, dar aș vrea totuși să aduc niște idei din administrația locală în care am lucrat peste 10 ani.”

Măsurile concrete ale lui Fritz sunt: 1 – înființarea poziției de manager de cartier în primărie, 2 – un proiect-pilot cu trei „primării de cartier” în zonele marginale ale orașului – unde să fie oferite serviciile complete ale municipalității într-un ghișeu unic –, 3 – revitalizarea consiliilor consultative de cartier și 4 – un buget participativ pentru cartiere, de 5% din bugetul pe investiții – 18 milioane de lei, la nivelul bugetului pe 2020.

Responsabili pentru câte un cartier, nu volantari, ci angajați ai primăriei al cărui job este să țină legătura în permanență cu un cartier: să rezolve problemele de infrastructură ale cartierului, asistă cetățenii în proiecte sociale și culturale și ține legătura cu consiliile consultative de cartier. Aceste consilii au fost înfiițate în mandatul domului Ciuhandu, dar din păcate au mai adormit.

Emanuel David, membru PLUS și candidat pentru Consiliul Local Timișoara, a prezentat obiectivele în privința celui de-al doilea pilon – „ducem toate cartierele Timișoarei în secolul XXI”. Acestea sunt: „în următorii patru ani, toate străzile care acum sunt neasfaltate vor fi asfaltate”, „vom crea un program de urgență care va viza reabilitarea trotuarelor a 100 de străzi” și „până la finalul mandatului, introducem iluminatul public în toate cartierele care momentan nu au iluminat, iar acolo unde există, dar nu funcționează, acesta va fi reabilitat”, „vom scăpa gradual de parcările de pământ (…) vom construi parcări supraetajate și subterane în cartierele supraaglomerate (…) cu sistem de abonamente pentru rezidenți”, „până în 2028, toate blocuri construit înainte de 1989 să fie complet reabilitate”, „introducem un concept de microparcuri,(…) spații transformate în mari parcuri”.

În legătură cu proiectele mici, pe care Emanuel David le consideră vitale, Fritz a completat: „Unii politicieni se fac remarcați promițând proiecte megalomane, care dau bine la titlu în ziar. Pentru noi este mult mai important acest accent pe cartiere, pentru că acolo putem obține un rezultat incredibil, o îmbunătățire a calității vieții a oamenilor cu o investiție mică. Nu vorbim de sume mari și vorbim de foarte multe fonduri europene care există pentru amenajarea spațiilor verzi, pentru amenajarea spațiului public, pentru infrastructură pentru pietoni în cartiere”.

Ovidiu Merean, programator, „pasionat de comunități”, dar, și el, candidat la Consiliul Local, a vorbit despre ultimul pilon, „reorganizăm centrele cartierelor pentru a redeveni «magneți pentru oameni»”. Aceste centre ar urma să fie „spații publice în care cetățenii să socializeze și să își petreacă timpul liber”. De exemplu, spune Merean, acestea pot fi parcuri, piețe și piațete: „Noi vrem să le amenajăm mai bine și să le punem, într-adevăr, în valoare”. Aceste locuri vor fi gândite de arhitecți, urbaniști și, posibil, istorici, sociologi și geografi, pentru a „surprinde cât mai fidel spiritul locului și părerile cetățenilor”, a mai explicat candidatul alianței la Consiliul Local.

„Abia aștept să începem această «revoluție a bunei guvernări», care va ridica calitatea vieții mai ales în cartierele Timișoarei care au fost neglijate. Recunosc că mă bucur că începem un nou fel de a fi aprope de oameni în cartiere. Noi am început deja asta, în campanie, dar și înainte, în ultimul an, așa cum am fost prin cartiere în ultimii 16 ani. De abia aștept să arătăm că politica poate fi aproape de oameni în cartiere, acolo unde trăiesc”, a încheiat Fritz, promițând că, și după ce va câștiga alegerile, oamenii îl vor putea întâlni printre ei, în cartiere.

