Dominic Fritz, după „parlamentare”: „Mă aștept ca Timișoara și Timișul să aibă o voce importantă în guvern”

Dominic Fritz, primarul Timișoarei, a comentat, la două zile după alegeri, rezultatul acestora. Acest este optimist pentru soarta orașului și județului și consideră că rezultatul obligă PNL și USR PLUS, din prisma celor care le-au votat, să colaboreze la nivel național și, cu atât mai mult, la nivel județean.

„Am primit un semnal pentru schimbare la alegerile locale. Semnalul s-a confirmat și la «parlamentare». Cu aceste rezultate și guvernul care se va forma între PNL și USR PLUS, mă aștept ca Timișoara și Timișul să aibă o voce importantă în guvern. Am vorbit cu copreședinții USR PLUS, Dacian Cioloș și Dan Barna, și le-am transmis această așteptate. Faptul că noi am contribuit la rezultatul celor două partide, cred că asta trebuie să însemne că suntem reprezentați cu o voce la nivel de ministru, de secretar de stat. Mă aștept la o colaborare bună între guvern și primărie, între guvern și Consiliul Județean”, a început Fritz.

Primarul Timișoarei a adus în discuție și negocierile de la nivel local și județean dintre cele două formațiuni care, cel mai probabil, vor fi parteneri la guvernare. „Cred că acest rezultat a exprimat încă o dată dorința fermă să avem o guvernare comună între PNL și USR PLUS, nu doar la nivel național, ci și la nivel local și județean. Fac un apel la seriozitate, să încheiem această etapă de tatonare din ultimele două luni. Eu sunt gata oricând să votăm al doilea viceprimar la Timișoara, după ce și la Consiliul Județean Timiș se votează cei doi vicepreședinți. Cred că e absolut natural și firesc să mergem înainte și în Timișoara și Timiș”.

În aceeași idee cu colegii săi care vor ajunge în parlament și cu liderii USR PLUS Timiș, Fritz a spus că, spre deosebire de alte voci din alianță, nu consideră că ar fi potrivit ca Dan Barna să își de-a demisia din conducerea USR. „Nu cred că momentul în care intrăm și negociem guvernarea este un moment bun pentru a schimba conducerea. Trebuie să fim o echipă puternică și să facem ca obiectivele pentru care am fost votați să fie duse la îndeplinire”. În aceeași idee, Fritz a spus că momentan nu aspiră la o poziție de conducere în alianță la nivel național, dar că va fi implicat în negocierile pentru guvern.

