Dominic Fritz: ”Este o zi tristă pentru Timişoara. A fost probabil cea mai dificilă decizie pe care a luat-o în viaţa lui, dar că a fost nevoie de o astfel de măsură pentru a stopa virusul”

Primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, a declarat că decizia de carantinare a oraşului a fost probabil cea mai dificilă decizie pe care a luat-o în viaţa lui, dar că a fost nevoie de o astfel de măsură pentru a stopa virusul.

”Este o zi tristă pentru Timişoara, dar şi o zi în care este nevoie de o măsură de urgenţă pentru a stopa virusul. Am văzut că măsurile de restricţie în vigoare nu sunt de ajuns pentru a face faţă acestui virus la noi, în Timişoara. După 2 ore de discuţii în acest CJSU am votat şi eu cu inima foarte grea pentru această carantinare. Eu cred că doar aşa putem să interupem de urgenţă acest lanţ al infectarilor. Am votat cu da pentru că semnalele pe care le primim din spitalele Timişoarei sunt foarte serioase, nu mai avem locuri în AŢI, cazurile sunt tot mai grele, npua tulpină e foarte agresivă şi fără această frână de urgenţă nu am fi reuşit scăderea cazurilor în spitale. Al doilea motiv este pentru că în faţă acestei dinamici nu am văzut altă posibilitate de a intră în normal, iar teamă mea a fost să nu mai reuşim înainte de Paşti să avem o normalitate. De aceea am luat aceatsa hotărâre pentru aceste două săptămâni în care limităm mobilitatea timişorenilor, în speranţa că vom reuşi să suprimam această creştere, că în aprilie să avem din nou cifre care ne permit o viaţă normală”, a declarat Fritz, sâmbătă, într-o conferinţă de presă.

Edilul a declarat că este conştient de frustrarea timişorenilor, dar că măsură a fost una necesară.

”Sunt conştient că există o furie, frustrare, dezamăgire şi în rândul părinţilor, şi în rândul celor din HoReCa, dar încă o dată, am ajuns la concluzia că această este singură posibilitate cum putem să păstrăm şansele şi economice pentru viitorul economiei din Timsioara. Degeaba evităm acum, eu cred că aceste măsuri de restricţii nu trebuie să rămână singură soluţie a noastră în pandemie. Lucrăm la extinderea paturilor AŢI la Spitalul Municipal, vom avea o nouă linie de garda, am deschis joi din nou Clinică Ascar, cu 70 de patru în plus. Am avut azi dimineaţă o convorbire şi cu col. Gheorghiţă şi am discutat suplimentarea dozelor de vaccin pentru Timişoara, a fost de acord şi mă bucur că vom putea să suplimentăm, iar din 15 martie vom putea deschide şi mai multe fluxuri”, a mai spus Fritz.

Primarul municipiului Timişoara a adăugat că e nevoie de unele măsuri luate la nivel naţional.

”Cred că avem nevoie de nişte măsuri la nivel naţional pentru a compensa financiar care suferă. O măsură care poate fi luată printr o OUG ar fi să scutim timişorenii sau orice cetăţeni care trăiesc în zona carantinata, să scutim din impozitul pe venit pentru perioada de carantinata. Eu cred că e nevoie că la nivel naţional să avem un nou sens al urgenţei în această perioadă a pandemiei. Eu cred că lipsa discursului naţional şi lipsa asumării a liderilor politici, cred că avem nevoie din nou de o dezbatere naţională, care sunt măsurile cele mai bune în această pandemie, avem nevoie să conştientizăm oamenii că situaţia este serioasă şi speranţa mea este că noi în Timişoara să găsim o cale de a ieşi din pandemie. Din păcate momentan legea nu ne permite să luăm nicio măsură restrictivă în plus fără să instituim carantină. Cred că este o greşeală, ar trebui măsuri restrictive în plus în funcţie de situaţia locală. Noi am fost în situaţia de a lasă lucrurile aşa cum sunt sau să instituim carantină, că să putem lua măsuri”, a mai declarat Fritz.

Dominic Fritz a făcut apel la timişoreni să respecte măsurile de carantinare şi a subliniat că votarea în vafoarea carantinei a fost ”probabil” cea mai grea decizie luată în viaţă să.

”Fac apel la timişoreni să respecte aceste măsuri. Cel mai rău lucru ar fi să avem această carantină, să sufere cei care suferă din cauza acestei carantine şi să nu avem rezultate. Trebuie că în aceste două săptămâni să scădem repede cifreele. Eu am încredere. Vom avea, de săptămâna viitoare şi un call center pentru cei care se consulta cu situaţii deosebite sau cei care au întrebări despre măsuri, ce este permis şi ce nu este permis. Eu cred că am găsit un echilibru, pentru populaţie o continuare a vieţii este posibilă, cu o continaure a scăderii ratei de infectari. Mulţumesc timisoreilor pentru înţelegere, pentru maturitate. Eu ştiu că situaţia este dificilă pentru noi toţi, a fost o decizie dura, pentru mine personal probabil cea mai dificilă decizie pe care am luat o în viaţă mea, dar vom vedea că peste câteva săptămâni că vom reveni la normalitate”, a mai declarat Fritz.

