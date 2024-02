Dominic Fritz încalcă GDPR și colectează date personale în folosul USR

Dominic Fritz, primarul Timișoarei, a lansat sâmbătă, 17 februarie, pe pagina s-a de facebook, un atac virulent la adresa unor persoane din Timișoara. Fără a da vreun nume, Fritz i-a atacat pe oamenii de afaceri, politicienii și jurnaliștii care au opinii și acțiuni pe care le consideră ”minciuni și dezinformări”, fără a lămuri însă care ar fi, în opinia s-a ”adevărul”.

Dar cel care dezinformează chiar prin această postare este chiar Dominic Fritz. În finalul mesajului său primarul scrie ”Dacă vrei să mă ajuți, dă share la această postare și lasă-mi datele tale de contact pe https://www.dominicprimar.ro/ (Promit că nu le dau lui Macron)”. Iar aci este chiar dezinformare, minciună și propagandă.

Primul care a reacționat la acest mesaj a fost omul de afaceri Dan Dinu care a lansat public o sesizare către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – ANSPDCP.

”Prin prezenta doresc să vă sesizez asupra demersului public lansat în social media de către persoana fizică Dominic Fritz pe pagina de social media https://www.facebook.com/dominicprimar.

Demersul consta în colectarea de date personale de la cetățeni, fără ca această persoană fizică să fie operator de date personale.

În cadrul postării https://www.facebook.com/share/p/ircxyDWPoCeGg8t3/?, spre final, acesta nu doar că îndeamnă dar solicită în mod clar ți direct cetățenilor: “dă share la această postare și lasă-mi datele tale de contact pe https://www.dominicprimar.ro/“

Accesând site-ul indicat în postare se pot observa 4 celule obligatorii de completat în formular: prenume, nume, e-mail și telefon.

Solicitarea adresată public, în afara faptului că nu respectă prevederile legislației GDPR, este și înșelătoare, în fapt, colectorul de date personale fiind un partid politic: “Informațiile colectate prin acest formular sunt înregistrate de USR Timiș.”

De asemenea, în postarea persoanei fizice nu este clar exprimat scopul colectării datelor personale solicitate.

Pe site-ul în cauza, dominicprimar.ro, scopul colectării datelor pare să fie unul electoral: “Înscrie-te în formular să fii ținut la curent cu Dominic și alegerile 2024”.

În tot acest context, nu se regăsesc nici datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor (DPO), această informație nefiind disponibilă nici măcar după completarea și trimiterea datelor în formular.

Un alt aspect este dreptul de proprietate asupra site-ului dominicprimar.ro.

Conform ROTLD, site-ul este deținut de către o persoană fizică a cărei identitate este protejată conform prevederilor legislației GDPR.

Cu toate acestea, această persoană fizică a colectat, colectează și va colecta date personale, demers ce trebuie de urgență oprit.

Mai mult, se ridica întrebarea cine este persoana fizică deținătoare a domeniului și care este legătura cu partidul în acest proces de colectare date.

Având în vedere elementele anterior sesizate, solicit demararea unei investigații și aplicarea prevederile legislației GDPR în vigoare.

Totodată, în regim de urgență, acest demers de colectare nelegal solicit să fie oprit până la finalizarea investigației”, solicită Dan Dinu.

Nu este clar ce conotație are expresia arogantă din finalul postării lui Fritz – “Promit că nu le dau lui Macron” -, dar în fapt datele le dă la partid. Pe website-ul USR, există publicată o secțiune referitoare la GDPR, protecția și folosirea datelor cu caracter personal, dar nu de către Dominic Fritz ci de către partidul Uniunea Salvați România.

Mai mult, la punctul 7, ”Sursa datelor cu caracter personal”, se specifică foarte clar că: ”USR poate să prelucreze datele dumneavoastră personale atunci:

cand completati un formular in format fizic (pe hartie) sau digital prin intermediul site-urilor web ale partidului sau prin intermediul platformelor de socializare sau

când participați la sedintele sau activitățile specifice partidului atât la nivel central cât și la nivel local

când realizați tranzacții financiare in calitate de membru sau susținător /donator (ex. plata cotizației, donații etc)

cand intrați în sediul central al partidului sau in unul dintre sediile teritoriale prin colectarea imaginilor video si/sau audio prin sistem de supraveghere video (CCTV) (caz in care vom păstra datele pana la 30 de zile).

cand participati la ședințele partidului sau filialelor partidului ținute online, inregistrate sau nu, (utilizand de exemplu, Zoom, Teams, Skype, Meet, etc). Pentru a asigura transparenta si accesul membrilor la sectiunile publice ale sedintelor BN/BJ/BL, pentru participarea la acestea, poate fi necesar sa vi se solicite inscrierea prealabila iar ulterior puteti solicita accesul la inregistrarile sedintelor printr-o cerere adresata catre SG. Inregistrarea va fi efectuata si stocata de catre SG pentru o perioada de 5 ani.

cand participati la diverse evenimente si actiuni ale partidului unde se efectuează înregistrări foto-audio-video ce vor fi utilizate și publicate de către organizatie pe diferite retele de socializare și prin mass-media, precum și prin alte mijloace de comunicare online (site-uri, Ex.: ro, YouTube etc.).

Cum site-ul persoanei fizice Dominic Fritz nu este nici site de partid și nici sediul USR este clar că primarul încalcă prevederile GDPR.

Comentarii

comentarii