Dominic Fritz maschează dezastrul financiar de la Colterm

Pentru a amplifica senzația de confort termic, mai ales după trei luni de caniculă, în toiul verii, primarul Timișoarei îi anunță pe locuitorii orașului că la iarnă pot să stea liniștiți: “avem” suprastocuri de cărbune și de gaze, chiar dacă vine iarna siberiană.

Chestiune care nu prea încălzește pe nimeni, numărul abonaților Colterm scăzând de la o lună la alta. Dacă iarna e frig, vara nu e apă caldă, deci lucrurile stau la fel de prost ca și acum patru ani.

Marea problemă din anunțul primarului apare când vine vorba de sume, acolo unde minte, contrazicând cifrele oficiale puse la dispoziție de companie de termoficare, în insolvență.

“Avem deja 75% din cantitatea de gaz necesară, plus 50.000 de tone de cărbune pentru iarna ce vine. Echipa de la Colterm continuă achizițiile. În noiembrie 2020 am găsit zero stocuri de cărbune, zero țevi refăcute, un contract de gaz care expira după 3 zile și peste 300 de milioane datorii. Acum avem stocuri istorice, contract la gaz, 30 km de rețea de termoficare modernizată și datorii vechi de peste 70 milioane lei achitate”, scrie primarul orașului, într-o postare pe Facebook, datată 20 august 2024.

În realitate însă, cifrele nu stau deloc așa.

Investițiile în COLTERM din ultimii 12 ani, au fost cu totul altele. În perioada 2012-2020, administrația Robu a atras fonduri europene în valoare de250 milioane lei pentru retehnologizare în vederea creșterii randamentului producției de agent termic și reducerii poluării de proces, proiectul derulându-se și finalizându-se cu succes, în termen.

Alte 150 milioane lei au fost câștigate pentru înnoirea a 30 Km de conducte în vederea reducerii pierderilor, proiectul fiind dus până în 2020 cu succes, în grafic, la stadiul de plină implementare, din care a fost preluat de administrația Fritz, care evident că îl prezintă ca realizarea a sa.

Ciudat este și faptul că după ce a înființat două SRL-uri care să se ocupe de producerea și transportul energiei termice, firme despre care nu s-a mai auzit nimic și nici nu apar în proiectele primăriei, acum Dominic Fritz plusează cu un proiect cel puțin utopic.

În primul rând se laudă cu pasărea de pe gard, fiind vorba de un proiect cu care s-a aplicat pentru finanțare, fără nicio garanție că se va aproba, dar pe care îl prezintă ca și când ar fi aproape functional.

“Lucrăm la un mare proiect de înverzire a modului de producere a energiei termice. Am depus un proiect de 219 milioane de lei pentru a putea instala 10 turbine pe gaz (sau pe hidrogen verde, în viitor) care produc atât energie termică, cât și energie electrică. Astfel, vom înlocui aproape două treimi din consumul de cărbune pentru încălzirea centralizată și vom reduce drastic poluarea. Sunt mândru de aceste realizări și de echipa care a tras în acești ani”, a mai scris primarul.

Deci e vorba de o propunere de proiect ale căror șanse de aprobare sunt necunoscute. Dacă ar fi vorba de 10 turbine pe gaz, nu se poate vorbi despre energie verde, arderea gazului fiind un mare factor de poluare.

Utopica trecere pe hidrogen verde ar însemna că acesta se produce prin electroliza din apă, cu ajutorul energiei eoliene, hidroelectrice și solare. Numai că ar fi vorba de un număr foarte mare de panouri solare, care sunt foarte scumpe și pentru care nu există un spațiu / teren suficient de mare în jurul Timișoarei. Sursă pentru uzină hidroelectrică la parametrii necesari nu există pe niciun curs de apă din Timișoara sau din împrejurimi. Cât despre energie eoliană nici nu poate fi vorba, câmpurile eoliene din țară fiind demult delimitate, cunoscute și chiar exploatate. Arealul din jurul orașului nu are parametrii tehnici pentru instalații eoliene. Deci, e vorba, din nou, despre utopii și povești.

Iar când spune că este mândru de aceste realizări de până acum, singurele notabile sunt datoriile.

Primarul Fritz se mai laudă că a plătit 70 de milioane lei datorii moștenite de la administrația Robu, lucru perfect adevărat. Ce omite să spună actualul edil este că a creat un plus de datorii de 431 milioane lei până la finele lui 2023.

Iată evoluția datoriilor COLTERM, în cifre oficiale:

La 31.12.2020: 339 487 020 lei

La 31.12.2021: 474 616 335 lei

La 31.12.2022: 651 403 310 lei

La 31.12.2023: 700 269 325 lei.

Adică lauda este despre o “gaură” financiară de peste 430 de milioane de lei și asta doar până la finele anului trecut. Urmează o nouă iarnă. Cât despre datoriile privind certificatele verzi și amenzile aferente, toate acestea sunt trecute cu vederea ca și când nu ar fi existat vreodată.

