Dominic Fritz și-a prezentat programul de guvernare locală, duminică, în Parcul Copiilor. USR PLUS propune trei principii și cinci priorități strategice

Dominic Fritz, candidatul USR PLUS la Primăria Timișoara, și-a lansat, duminică, 30 august, de la ora 18.30, „programul de guvernare locală”, în baza căruia acesta speră să atragă suportul cât mai multor timișoreni în cele patru săptămâni rămase până la alegeri. Împreună cu acesta, pe scena amfiteatrului din Parcul Copiilor, o parte dintre propunerile USR PLUS pentru Consiliul Local Timișoara a fost prezentă la primul eveniment public organizat de USR PLUS, după pandemie, în condițiile de protecție impuse de starea de alertă.

„Timișorenii au de făcut o alegere clară: între un actual primar care vorbește mai mult decât ascultă și unul care merge cu vorbește față în față cu cetățenii și care vorbește mai puțin, ascultând ce au aceștia de spus. (…) Candidez pentru că sunt profund convins că experiența mea, comportamentul meu mă fac mai potrivit pentru a fi primarul Timișoarei. În 27 septembrie, decidem cum vrem ca povestea Timișoarei să fie scrisă în continuare, cum vrem sa fie Timișoara, îi alegem o direcție. Programul nostru este cel mai bun, mai temeinic din toată țara”, a declarat Dominic Fritz.

„Programul de guvernare locală”, după și-a numit Fritz programul electoral, are 64 de pagini și, de duminică seară, este disponibil și pe pagina dominicprimar.ro. În opinia acestuia, Timișoara trebuie să continue ceea ce este astăzi, „rezultatul a nouă secole de perseverență și istorie”, timp în care oamenii din mai multe etnii au făcut au făcut din oraș casa lor comună. De-a lungul timpului, amintește useristul, primarii Timișoarei au purtat nume nemțești, ungurești, bulgare și române.

Pe de altă parte, programul propus de echipa USR PLUS pentru alegerile de peste patru săptămâni a fost alcătuit de aproape 100 de oameni implicați, împărțiți în opt echipe, care, spune Fritz, au avut repartizate problemele cărora trebuiau găsite soluții, iar rezultatul este un „program coerent cap coadă”. „Vrem să aducem claritate și coerență strategică în Primăria Timișoara. Desigur, am avut inspirație și de la alte orașe europene. Luăm ce e mai bun din alte locuri și adaptăm pentru Timișoara”, a mai adăugat Fritz. „Ce să faci? Ai ce să faci!”, spune tot acesta, va fi motto-ul alianței.

Ruben Lațcău, candidat și el pentru Consiliul Local Timișoara, cel care a coordonat realizarea programului a prezentat cele trei principii transversale pe care se bazează acesta: „Orașul cartierelor”, „Orașul metropolitan”, „Orașul european”. În acest sens, Lațcău a amintit și cele cinci priorități strategice care sunt avute în vedere: „1. Deschidem și digitalizăm administrația locală”, „2. Reactivăm tradiția timișoreană de creație și inovare”, „3. Conectăm oamenii printr-un sistem modern de mobilitate urbană”, „4. Curățăm și înverzim Timișoara” și „5. Construim un oraș pentru toate generațiile”.

