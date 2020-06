Dominic Fritz vrea să construiască, de la zero, un nou spital municipal în Timișoara, pe Calea Aradului, dacă ajunge primar

Dominic Fritz vrea să construiască, de la zero, un nou spital municipal...

Dominic Fritz, candidatul alianței USR PLUS pentru Primăria Timișoara își propune, dacă va câștiga, să construiască o nouă clădire care să găzduiască Spitalul Municipal. Tocmai din acest motiv, Fritz și-a ținut conferința de presă la intersecția străzii Grigore Alexandrescu cu Calea Aradului, unde ar urma să fie ridicată construcția amintită.

Acesta și-a început prezentarea ideii: „Vrem să construim un spital modern, un spital european de cele mai înalte standarde, pentru că Timișoara are nevoie de acest nou spital. De zeci de ani, nu s-a mai construit vreun spital nou (în Timișoara – n.r.). Alergăm de la o secție la alta. Clădirile sunt vechi – cred că cea mai veche clădire de spital s-a construit în 1735, Clinica de Oftalmologie – și nu putem să mergem spre viitor cu această structură spitalicească pe care o avem astăzi”.

Conștient că nu este primul care anunță planuri în legătură cu spitalele din oraș, Fritz a spus: „Avem un monument al promisiunilor goale. Ruina de acolo (Calea Torontalului – n.r.) era deja gândită, din 1994, când au început construcțiile, ca un nou spital municipal. Iată, 26 de ani mai târziu, nu avem mai mult decât o clădire abandonată și o plăcuță ruginită. Această clădire de pe Calea Torontalului este simbolul rușinii pentru întreaga clasă politică, imaginea falimentului unui întreg sistem.

Oricine vine după opt ani de mandat, cu trei luni înainte de alegeri, cu idei noi, mărețe, despre ce am putea să facem cu această ruină, nu poate fi luat în serios. PSD-ul ne-a promis un spital regional – nu există –, domnul primar Robu ne-a promis în campania sa electorală din 2012 «un nou mare spital ultramodern», bineînțeles că nu am văzut nimic. Noi vrem acest spital, dar trebuie să fie clar, (…) nu vom putea infrastructură și spitale la standarde europene, dacă nu avem și o administrație la standarde europene! Există diferențe între ce propunem noi, abordarea noastră din USR PLUS, față de vechi politicieni din PSD și PNL, care de 30 de ani ne vând aceleași idei, aceeași ciorbă reîncălzită”.

În această idee, Fritz spune că soluțiile alianței vor fi bine gândite, „nu cârpeli”, „nu scoase din burta primarului”, și pe termen lung, în funcție de nevoile Timișoarei „în 10, 15, 20 de ani”. Cârpeală, spune Fritz, poate fi considerată ideea primarului Nicolae Robu de a extinde Spitalul Municipal în Parcul Botanic.

„Avem 13 sedii, în tot centrul Timișoarei, răspândite peste tot prin Timișoara: în Parcul Botanic, partea cea mai mare cu unitatea de primire urgențe. E foarte clar de ce situația actuală nu mai funcționează: spitalul este supraaglomerat, gradul de încărcare în mai multe secții este peste parametrii optimi, clădirile sunt vechi, condiții improprii, nu putem asigura o îngrijite înaltă pentru pacienți. Pacienții sunt plimbați peste tot prin oraș, de la o secție la alta. Trebuie să terminăm cu aceste plimbări care încarcă traficul și care stresează pacienții și medicii.

Spitalul Municipal este acuma «în proces de acreditare». Așa cum este acuma, și chiar și cu o extindere, cum este plănuită de domnul Robu, nu va primi niciodată acreditare! O să se tot prelungească acest proces, dar nu avem cum să primim acreditare, în forma existentă. Singura șansă este să construim un nou spital și aici putem să o facem!”.

Fritz propune un plan în trei faze. La început, „tot ce este acum în clădirea lângă Parcul Botanic” ar urma să fie adus pe Calea Aradului, unde vor fi construite un centru de medicină internă și unul de chirurgie. Mai apoi, în locul unde era spitalul de pe Calea Torontalului va fi amenajat un centru de Oncologie, preferabil un institut plătit de Ministerul Sănătății. La final, toate secțiile Spitalului Municipal ar urma să fie aduse în noua construcție de pe Calea Aradului.

Cu această ocazie, el spune că ar putea fi luate fonduri de la Uniunea Europeană, atrăgând atenția lui Robu: „Există fonduri, trebuie doar să facem ce trebuie făcut. UE pune foarte mulți bani în sănătate și cercetare în sănătate. Există fondul operațional de sănătate. Ca să fim eligibili pentru finanțare din acest fond operațional de sănătate al UE, trebuie să ne aflăm cu acest proiect pe o listă a guvernului României. Această listă acum se finalizează, până la finalul anului. Dacă nu suntem, nu vom putea primi finanțare pentru acest proiect. Fac apel către domnul primar Robu, domnul ministru Tătaru și domnul ministru Boloș: să luptați să includeți Spitalul Municipal pe această listă pentru finanțare”. Pentru cofinanțare, în special pentru cercetare, Fritz propune luarea unor credite de la Banca Europeană de Investiții sau Banca Mondială.

În această conferință de presă, candidatul la Primărie a venit și cu doi colegi înscriși pe listele de Consiliu Local: Răzvan Negrișanu, arhitect, și Mihaela Rusu, medic.

Negrișanu a arătat de ce este nevoie de acest spital pe Calea Aradului: „Primul criteriu este poziția geografică. La acest moment, avem spitalul județean în sud, care are o zonă de primiri urgențe bine dimensionată, avem în partea de nord municipalul la care partea de urgențe este foarte strânsă și chinuită. Avem nevoie ca noul spital să fie deasupra căii ferate și deasupra râului Bega, pentru că ambulanțele consumă timp în trafic ca să treacă dintr-o parte în alta a orașului. Locația asta e ideală”. Acesta a mai spus că, în plus, locația e accesibilă, iar spațiul terenului, foarte generos, iar, dacă nu vor primi finanțare integrală, se poate lua în calcul și o construcție pavilionară.

Mihaela Rusu, pe de altă parte, a spus de ce e nerealistă propunerea actualei administrații, de extindere a „Clinicilor Noi” în Parcul Botanic: „Atunci (la dezbatere, acum un an – n.r.), am spus că acest proiect este nefezabil din mai multe motive. Ambulatoriul integrat nu are loc în construcția noului spital propus de primărie. Ambulatoriul integrat este foarte import pentru asistența medicală. Există tendința la nivel european de a muta asistența medicală de la nivel de spital la nivel de ambulatoriu, de îngrijiri prespitalicești”. Ea a mai amintit că în acea fișă tehnică scria că investiția ar fi sustenabilă doar pentru 15 ani, că s-ar afecta destul de mult parcul și zona, că nu ar există o sursă proprie de apă, iar spațiile tehnico-sanitare nu corespund prevederilor Ministerului Sănătății.

Pe final, Fritz a amintit că USR PLUS are și alte planuri pentru Sănătate, punând accentul pe centrele de permanență din spitale. La întrebările jurnaliștilor, el as spus că, în cazul construcției de pe Torontulului, aceasta poate fi cel mult centru oncologic, din cauza standardelor din 1994, când a început construcția și că o evaluare ar costa cam 300.000 de euro.

Acesta a mai spus că o estimare a costurilor pentru clădirea de pe Aradului ar fi, în primă etapă, la aproximativ 70 – 90 de milioane de euro, că ar putea fi gata „foarte târziu în primul meu mandat” și că fără fonduri europene ar fi foarte greu de realizat, „ar însemna să nu mai facem nicio investiție în tot orașul”.

În clădirea actuală, la „Clinicile Noi”, cei de la USR PLUS spun că, provizoriu, ar putea fi amenajată și secția de oncologie, între primele două faze pe care le au în proiectul lor. Dacă nu, aceștia nu exclud chiar să închirieze acel spațiu sau să îl refuncționalizeze.

