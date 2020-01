Dominic Samuel Fritz acuză guvernul: ”sumele alocate pentru centura sud nu ajung nici pentru deschiderea şantierului”

Centura sud de ocolire a Timişoarei nu poate intra în şantier pentru simplul motiv că banii alocaţi prin buget nu asigură sumele necesare demarării lucrărilor, acuză Dominic Samuel Fritz, candidatul USR la funcţia de primar al Timişoarei. Banii, 40 de milioane, nu asigură nici minimul necesar ca şi avans pentru pornirea lucrărilor, dar nici pentru a se putea trimite la Bruxelles facturile în vederea decontării, UE acoperind cea mai mare parte a fondurilor necesare construcţiei.

„Săptămâna trecută, guvernul de la București a anunțat ce fonduri vor fi alocate din bugetul național pentru centura noastră bănățeană: 40 milioane de lei! Pare mult. Buba este că reprezintă doar 9% din valoarea totală a proiectului. Dar este nevoie de 15% avans ca să înceapă lucrările! Degeaba am primit 40 de milioane dacă nu putem face nimic cu ele: statul român trebuia să prevadă cel puțin 60 de milioane pentru avans, plus încă vreo 30-40 de milioane pentru construcții adevărate care să fie făcute în acest an. Abia atunci vom putea merge la Bruxelles cu factura la decontat. Fără această investiție…nici nu putem începe, nici nu primim fonduri europene. Așa că…iarăși stăm și sperăm (și poluăm)”, spune Fritz.

Acesta se gândeşte şi o soluţie la rezovarea problemei polurăii Timişoarei din cauza traficului auto. Dacă cei aflaţi în tranzit au nevoie de centură, pentru navetiştii din zona periurbană soluţia se numeşte „park and ride”. Se construiesc parcări de mari dimensiuni la intrarea în oraş, unde îşi lasă autovehiculele, iar de acolo navetiştii iau autobuzul sau tramvaiul şi ajung la destinaţie

