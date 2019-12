Dominic Samuel Fritz se amuză copios, dar cu amar, de administraţia digitală propusă de Nicolae Robu

Principalul contracandidat pentru Nicolae Robu, în alegerile pentru desemnarea viitorului primar al Timişoarei, Dominic Samuel Fritz, se distrează copios pe tema anunţului actualului edil-şef al oraşului pe tema digitalizării administraţiei. El remarcă ceea ce cetăţenii văd de ani de zile, o pagină oficială a municipalităţii, care arată n continuare ca în epoca de piatră a erei internetului.

„Ne aflăm în anul 2019. Tot internetul arată stylish, e ușor de navigat și accesibil de pe telefon. Tot internetul? Nu. Pagina web a Primăriei Timișoara încă arată cum arăta la lansarea ei în anul 2002, exact cu 10 ani înainte să ajungă candidatul PSD-PNL primar”, spune Fritz, pe Facebook.

Reprezentantul USR aminteşte faptul că o serie dintre sistemele informatice ale primăriei au devenit inutilizabile, altele sunt de formă sau nu îşi îndeplinesc scopul.

„18 ani mai târziu, după două mandate de administrație Robu, nu doar că nu s-a schimbat nimic la suprafață, ci unele sisteme informatice chiar au devenit nefuncționale între timp – de exemplu Sistemul Informatic Geografic, care a furnizat informații electronice despre imobile și planuri urbanistice zonale din Timișoara. Alte sisteme funcționează doar la nivel de teorie tehnică, dar nu și în realitate (probleme sesizate online de către cetățeni „rezolvate” de primărie cu un click, însă nu și în cartiere). Și nici măcar paginile web ale instituțiilor pentru persoane cu dizabilități nu sunt accesibile…persoanelor cu dizabilități!”, mai spune Fritz.

Nicolae Robu se lăuda, marţi, cu o mare descoperire în domeniul administraţiei digitale, prin lansarea unui modul de lucru online, pentru un serviciu care nu funcţionează corect nici în varianta „fizică”.

„Tot în anul 2019 (ieri), cu câteva luni înainte de alegeri, primarul anunță marea strategie de digitalizare a administrației locale „până în 2022”. Cu tot cu un grafic frumușel și promisiunea unui El Dorado digital la Timișoara. Too little, too late, cum zic englezii. Trecem peste faptul evident că această promisiune (din care vom vedea multe în următoarele luni) e lipsită de orice credibilitate și doar dovedește absența crasă a unei strategii de digitalizare în ultimii ani. Cel mai grav e că este și lipsită de ambiție adevărată: digitalizarea trebuie să meargă mână în mână cu transparentizarea administrației. Nu ajunge să putem cere acte personale sau autorizații online, ci avem nevoie să facem toate datele de natură publică disponibile în timp real. Doar așa pot fi folosite de alte aplicații în serviciul cetățenilor și pot revoluționa felul în care sunt implicați și informați timișorenii. Bineînțeles că pentru asta ar fi nevoie nu doar de niște planuri întârziate, ci de o cu totul altă mentalitate defapt. Această mentalitate nouă o vom căuta degeaba în vechea clasă politică”, îl ironizează Fritz pe Robu, pe tema digitalizării administraţiei timişorene.

