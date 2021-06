Dorel Cojan, fostul șef al Politiei Locale Timișoara, trimis la pensie de primarul Dominic Fritz

Primarul Timisoarei Dominic Fritz a decis sa-l trimita la pensie pe fostul sef al Politiei Locale, colonelul in rezerva Dorel Cojan, astfel ca a refuzat sa-i mai prelungeasca raportul de serviciu începand din data de 12 iulie.

Desi, anul trecut, a implinit varsta legala de pensionare, Dorel Cojan a decis sa ramana, in continuare, in structura Politiei Locale, mai cu seama ca, prin cumularea pensiei cu salariul de la bugetul local, veniturile lunare ajungeau la peste 20.000 de lei.

Fostul primar Nicolae Robu l-a pastrat totusi in fruntea Politiei Locale din 2013 si pana in 2020, ca imputernicit pe functia de director. Dominic Fritz l-a schimbat imediat, dupa preluarea mandatului de primar.

Dorel Cojan doreste insa sa mai ramana cu orice pret activ la Politia Locala, chiar si cadru executiv, motiv pentru care a atacat in instanta refuzul primarului Fritz de a-i prelungi contractul cu institutia. In cazul in care judecatorii vor aplica Legea privind unele masuri pentru continuarea activitatii de catre persoanele care indeplinesc conditiile de pensionare, adoptata recent de Guvernul Romaniei, este posibil ca Dorel Cojan sa ramana activ pana la 70 de ani, chiar si fara acceptul primarului Dominic Fritz.

