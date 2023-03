Dorel Săndesc a demarat lupta împotriva fumatului în Spitalul Județean Timișoara. Un control inopinat a găsit nereguli grave

Noul manager al Spitalului Județean Timișoara, prof. dr. Dorel Săndesc, a început lupta cu metehnele medicilor și personalului medical. Și, ca în orice război, a pornit prima ofensivă, cea împotriva fumatului în spital. Au trecut ani buni de când pacienții mergeau la doctor cu Kent-ul. Acum pacienții se plâng că atunci când intră în cabinetele medicilor îi găsesc pe aceștia cu Kent-ul în mână, într-un nor de fum. La fel și în cazul asistentelor, care au locul lor ”special”, pentru cafea și țigară, unde merg de mai multe ori pe zi.

După sute de plângeri și reclamații, a fost nevoie să vină Săndesc, și să aerisească spitalul.

O echipă ce control a efectuat în seara zilei de 6 martie, o vizită inopinată în mai multe secții ale SCJUT. Iar ceea ce a găsit, a fost dezastruos. Persoane care fumează, scrumiere pline în camera de gardă a medicilor și pe scările de evacuare. Cei din echipa de control au putut să se plimbe prin spital în voie, fără ca nimeni să-i întrebe cine sunt sau ce caută. Legat de căutare, a fost greu să găsească personalul medical în secții, pentru că toți erau în oficiu… la fumat.

”Aseară a fost făcută o vizita inopinată în clădirea centrală, ortopedie și Casa Austria. Tema a fost fumatul în spital. Pe lângă faptul ca au fost găsite persoane care fumează și locuri în care este plin de scrumiere pline și pachete de țigări (oficii alimentare, camere garda medici și scări de evacuare) vrem să vă atragem atenția că în majoritatea secțiilor în care am fost, NIMENI nu a întrebat ce căutam sau mai rău nimeni nu ne-a pus sa ne echipam ca să nu mai spunem că sunt foarte multe secții din care puteam să luam orice inclusiv să “furăm“ pacienții din saloane. Nu este posibil să căutam personalul medical in secție și… toți sa fie in oficiu. Sper ca începând de azi sa conștientizam că nu este Ok această atitudine și la următoarea vizita inopinată făcută de noi (care poate fi făcută inclusiv noaptea) să nu vă mai scriu aspecte negative, ci pozitive. Azi cu părere de rău nu pot sa va scriu nici un aspect pozitiv sau să laud o secție anume. Am încredere în voi că o să discutați cu angajații să schimbăm această atitudine”, este mesajul transmis șefilor de secții în urma controlului.

Săndesc a tranmis un mesaj pe grupurile interne de WhatsApp, mesaj ”scurs” imediat în afara spitalului:

”Constatările sunt crunte, am văzut și eu fotografiile… e grav, cu atât mai mult cu cât am anunțat intenția celor în drept să controleze. Și cred că se vor aplica sancțiuni. Și nu pot să le contrazic în fața realității. La fel de serioase sunt și problemele de atitudine și îndeplinirea atribuțiunilor de serviciu! O să rog să se facă un raport în acest sens. Vreau să ne respectam, să ne simțim bine împreună, dar pentru asta este o condiție necesară și obligatorie: întâi să ne facem treaba!”

Controlul nu a rămas fără urmări. A urmat un război pe grupul intern de WhatsApp al șefilor de secții clinice din SCJUT. Război în care vinovații au început să-i acuze pe cei aflați la conducerea spitalului. În care frustrările au ieșit la iveală, iar lupta împotriva fumatului a fost desconsiderată.

După mai multe atacuri directe la adresa managerului medical al SCJUT, tânăra dr. Corina Dumbuleu, prof. dr. Jenel Pătrașcu, șeful Secției Ortopedie 2, a revenit cu un mesaj echilibrat: ”Am vorbit și, în sfârșit, am înțeles că este cineva care chiar vrea să facă tot ce e necesar, să fim în rând cu lumea, așa cum secția ATI este în țară și în străinătate. Mulțumesc mult, Dodo, pentru toate luptele și sacrificiile tale. Nu e ușor, în condițiile de azi, să realizezi atâtea proiecte. Felicitări și apreciem! Restul trebuie să fie normalitate! Ne dorim să intrăm în Europa cu fruntea sus”.

Una peste alta însă, chiar dacă în sistemul medical din România lipsesc multe, și SCJUT nu face notă discordantă, legea e lege (349 din 06.06.2002), iar fumatul în spitale este total interzis. Cum la fel de interzis este fumarul inclusiv în curțile spitalelor și pe o rază de 50 de metri în jurul acestora. Faptul că în 2023 încă este nevoie de controale inopinate care să descopere fumătorii din spitale este strigător la cer.

