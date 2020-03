Dosar penal pentru Spitalul din Ineu

Două cadre medicale, un medic și o asistentă de la Spitalul Orășenesc Ineu au fost infectate cu coronavirus. În cursul zilei de astăzi, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ineu s-a înregistrat un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii infracţiunii de „zădărnicirea combaterii bolilor”, prev. şi ped.de art.352 al. 2 din C. pen. „Din conţinutul actului de sesizare rezultă că organele de cercetare penală s-au sesizat din oficiu ca urmare a unor articole apărute în mediul online, articole din care rezultă că la Spitalul Orăşenesc Ineu, în data de 26.03.2020, au fost confirmate pozitiv două persoane ca fiind infectate cu noul Coronavirus. În prezent se efectuează cercetări in rem sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „Zădărnicirea combaterii bolilor” prev.şi ped.de art.352 alin.2 din C. pen. Urmărirea penală continuă în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor de fapt şi a stabilirii răspunderii penale”, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad.

