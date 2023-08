Dosarul de evaziune fiscală în care milionarul Georgică Cornu a scăpat de acuzații, repus pe rolul instanței de judecătorii Curții de Apel Timișoara

Hotarare soc la Curtea de Apel Timisoara, in dosarul in care milionarul Georgica Cornu si ceilati inculpati trimisi in judecata de DIICOT au scapat de acuzatiile procurorilor, dupa ce instanta de fond a aplicat deciziile Curtii Constitutionale privind prescriptia si a dispus incetarea procesului penal. Desi respingerea apelului procurorilor era considerata o formalitate, cata vreme prescriptia intervenita in dosar era aproape imposibil de combatut, judecatorii Curtii de Apel Timisoara au infirmat toate calculele hartiei, toate asteptarile inculpatilor, si au dispus repunerea cauzei pe rolul instantei, scrie impactpress.ro.

„Constata necesara repunerea pe rol a cauzei pentru a pune in discutie Hotararea Curtii de Justitie a Uniunii Europene din data de 24.07.2023. Stabileste termen de judecata la data de 05.10.2023, ora 10, sala 237, pentru cand se citeaza partile”, se mentioneaza in Incheierea de sedinta pronuntata in sedinta publica din 26 iulie 2023.

Readus in sala de judecata in calitate de inculpat, in conditiile in care se vedea scapat de ancheta DIICOT prin care i-a fost falimentata compania, Georgica Cornu a reactionat extrem de dur, afirmand ca este vorba despre un dosar „fabricat” de procurorul Mihai Sandor si ca se simte hartuit de organele judiciare.

„In legatura cu redeschiderea dosarului 5220/30/2017, fac urmatoarele precizari: Din anul 1994 si pana in 2012 am fost actionar 70% intr-un grup de firme cunoscut sub numele de Izometal Confort.

Am condus efectiv SC Izometal-Magelan SRL, celelalte firme fiind conduse de catre un Consiliu de Administratie. In anul 2012, acest grup de firme avea un numar de circa 4500 de angajati, toti cu carti de munca si salarii foarte bune. In anul 2012, din motive pe care nu le stiu, am intrat in atentia procurorului spagar de la DIICOT Timisoara, Sandor, care a facut tot ce i-a stat in cale pentru a ma distruge ca om si ca firme.

Am fost acuzat de evaziune fiscala si grup infractional organizat. Va rog sa verificati prima mea declaratie pe care am dat-o in fata judecatorului, cand procurorul Sandor ne-a dus la arestare, nu am facut niciun leu evaziune fiscala. Aceasta declaratie o mentin.

Domnul procuror a dat dovada ca nu stie carte, exista la dosar o ordonanta prin care este retinut politistul domnului procuror, Mihaitoaia, care spune cum era obligat sa ceara bani de la clienti pentru a-i da domnului Sandor.

In acest dosar, as vrea sa fie intrebat procurorul Mihai Sandor de ce nu a pus sechestru pe averea lui Mihai Zaharia, care si-a tot schimbat declaratia, probabil in functie de discutiile pe care le aveau impreuna. Nu inteleg de ce acest dosar a durat 15 ani, eu nu am solicitat acest lucru si nu am provocat amanari”, sunt o parte din acuzatiile dure facute de Georgica Cornu, in notele scrise depuse la dosarul aflat pe rolul Curtii de Apel Timisoara.

De altfel, la dosarul cauzei se afla o expertiza contabila judiciara intocmita de expertul contabil Pacesila Anisoara Simona, in care se infirma acuzatia de evaziune fiscala retinuta de procurori.

„Bunurile inregistrate in contabilitate de catre societatea Izometal Magellan SRL de la societatile mai sus mentionate au fost, in majoritatea cazurilor, revandute clientilor sau, intr-o proportie mai mica, date in consum sau folosite pentru realizarea unor investitii.

Ca urmare, si in ipoteza ca aceste achizitii ar fi nereale, in sensul ca doar s-au intocmit si s-au inregistrat in contabilitate facturi de intrare, respectiv de iesire, prin care se justifica din punct de vedere scriptic-contabil operatiunile, expertiza considera ca societatea Izometal Magellan SRL si-a compensat TVA deductibila aferenta acestor achizitii considerate nereale prin colectarea TVA aferenta livrarilor cu taxa facturate clientilor”, spune expertul contabil judiciar.

Potrivit calculelor sale, valoarea totala a obligatiilor fiscale, reprezentand TVA si impozit pe profit, cu care a fost influentat bugetul de stat, in sensul diminuarii obligatiilor fiscale de plata, a fost de 87.703,08 lei. Acesata suma, considerata prejudiciu la bugetul statului, a fost achitata in totalitate chiar inainte de inceperea procesului.

