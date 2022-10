Dosarul scandalului de la vârful AJF Timiș, retrimis la procurori. Președintele Romeo Malac, vizat de o „presupusă infracțiune” de complicitate la fals

O noua victorie pentru fostul politist Nicusor Tanasoglu in „meciul” cu sefii Asociatiei Judetene de Fotbal Timis si cu presedintii unor cluburi sportive din judet. Judecatoria Timisoara a decis, in urma cu cateva zile, ca dosarul scandalului care a urmat alegerilor AJF din ianuarie 2018 sa revina la procurori, pentru ca acestia sa completeze urmarirea penala fata de mai multe persoane din conducerea asociatiei.

In primul rand, este vorba despre presedintele reales Romeo Malac, vizat de o „presupusa infractiune” de complicitate la fals in inscrisuri sub semnatura privata, dar si de alti asa-zis suspecti, care, pentru a participa la alegerile din urma cu patru ani, ar fi depus documente false.

Decizia instantei are in vedere si prima rezolutie de clasare dispusa de procurorul Mihail Andreca, de la Parchetul de pe langa Judecatoria Timisoara, care a recunoscut ca a descoperit anumite falsuri in documentele depuse de parti la alegerile AJF, insa ca aceste infractiuni nu ar fi fost savarsite cu forma de vinovatie prevazuta de legea penala.

„Admite, in parte, plangerea formulata de petentul Tanasoglu Nicosor, in contradictoriu cu intimatii Bogdan Nicu Vasile, Tiuch Lenuta, Malac Romeo, Micsa Ioan Dorin, Plesa Nicolae Adrian.

Desfiinteaza, in parte, ordonanta de clasare din data de 02.03.2022 a Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara, pronuntata in dosarul penal nr. 6374/P/2021, mentinuta prin Ordonanta prim-procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara nr. 112/II/2/2022 din 27.05.2022.

Trimite cauza procurorului in vederea completarii urmaririi penale efectuarii urmaririi penale in continuare fata de intimatii Plesa Nicolae Adrian, cu privire la presupusa infractiune de uz de fals prevazuta de art. 323 C.pen., si Bogdan Nicu Vasile, sub aspectul savarsirii presupusei infractiuni de fals in inscrisuri sub semnatura privata prevazuta de art. 322 alin. (1) C.pen. Trimite cauza procurorului in vederea pronuntarii unei solutii cu privire la presupusa infractiune de complicitate la fals in inscrisuri sub semnatura privata prev. de art. 48 C.pen. raportat la art. 322 C.pen. (cu privire la intimatul Malac Romeo).

Respinge, in rest, plangerea, cu privirea la solutia de clasare de la pct. 1, din dispozitiv (cu privire la intimatul Micsa Ioan Dorin), dar si cu privire la punctul 3 (intimatii Tiuch Lenuta, Malac Romeo si necunoscuti). In temeiul art. 275 alin. 3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare raman in sarcina statului. In conformitate cu art. 276 alin. (1) C.pr.pen. respinge, ca neintemeiata, cererea formulata de intimatul Plesa Nicolae Adrian, prin aparator ales, de obligare a petentului la plata cheltuielilor judiciare. In conformitate cu art. 276 alin. (1) C.pr.pen. respinge, ca neintemeiata, cererea formulata de intimatul Malac Romeo, prin aparator ales, de obligare a petentului la plata cheltuielilor judiciare”, se mentioneaza in Hotararea 2721/2022, pronuntata in 04.10.2022, in sedinta camerei de consiliu.

