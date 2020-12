Două cimitire din Timișoara, ocupate abuziv de un întreprinzător de pompe funebre

Seful Biroului Garaje, Cimitire, Coserit si Spatii utilitare din cadrul Primariei Timisoara, Nicolae Cacuci, recunoaste, in raspunsul dat unei timisorencei care a reclamat vandalizarea unor morminte din cimitirul de pe strada Stuparilor, ca un intreprinzator de pompe funebre refuza sa predea autoritatilor doua cimitire din oras, chiar daca contractul sau a expirat de cateva luni.

Este vorba despre SC DenisAlex SRL Timisoara, o firma de servicii funerare despre care, in tagma proprietarilor de case funerare, se vorbeste ca ar fi protejata de anumiti sefi din Primaria Timisoara.

Faptul ca patronul SC DenisAlex SRL refuza sa predea inventarul cimitirelor si sa plece, continuandu-si activitatea in ilegalitate de aproape patru luni, reprezinta un indiciu ca are protectii inalte sau ca detine informatii compromitatoare despre responsabilii cimitirelor orasului din Primaria Timisoara.

“Deoarece la expirarea termenului contractului de concesiune nr. 171/2005, societatea SC Denisalex SRL nu a predat mijloacele fixe, documentele cimitirelor si nu a parasit activitatea in cimitirele Calea Lipovei si Stuparilor, ne-am adresat societatii pentru a asigura continuitatea pazei in aceste cimitire si pentru a lua toate masurile posibile pentru ca incidentele petrecute in cimitir sa nu se mai repete”, spune Nicolae Cacuci, surprinzator de permisiv fata de activitatea ilegala a SC DenisAlex.

Cu alte cuvinte, in loc sa inceapa demersurile pentru evacuarea imediata a firmei care ocupa abuziv doua cimitire din Timisoara – fara sa mai achite redeventa lunara, intrucat contractele de concesionare au expirat – responsabilul Biroului Garaje, Cimitire, Coserit si Spatii utilitare din primarie le permite sa-si desfasoare activitatea, in continuare, doar cu rugamintea sa intareasca paza celor doua locatii funebre.

Iata raspunsul complet al functionarului din Primaria Timisoara, caruia i s-a adus la cunostinta faptul ca un cimitir al orasului a devenit locul de joaca si de distrugeri a unui grup de tineri certati cu legea:

“Urmare sesizarii dumneavoastra, prin care ne semnalati faptul ca in cimitirul situat in Str. Stuparilor apartinand Municipiului Timisoara, in data de 06.12.2020, in jurul orei 16, un grup de aproximativ 20 de adolescenti cu varste cuprinse intre 10 si 20 de ani, au distrus si profanat mai multe morminte din cimitir, distrugand vaze de flori, candele si capace de pe morminte, va comunicam urmatoarele:

Avand in vedere situatia creata am verificat pe teren in data de 10.12.2020 situatia semnalata de dumneavoastra si am constatat ca intr-adevar in parcela 7 a cimitirului erau deslipite si/sau rupte mai multe vaze de flori si felinare de marmura. Am mai constatat la un mormant situat in parcela 1 ca placa-capacul mormantului era spart. Mormantul era construit din granit.

Pentru a preintampina repetarea acestui act deplorabil, am facut adresa la Directia Politia Locala pentru a efectua controale periodic in cimitir si astfel sa descurajeze eventualele viitoare situatii de acest gen.

Deoarece la expirarea termenului contractului de concesiune nr. 171/2005, societatea SC Denisalex SRL nu a predat mijloacele fixe, documentele cimitirelor si nu a parasit activitatea in cimitirele Calea Lipovei si Stuparilor, ne-am adresat societatii pentru a asigura continuitatea pazei in aceste cimitire si pentru a lua toate masurile posibile pentru ca incidentele petrecute in cimitir sa nu se mai repete.

Am comunicat societatii numerele de telefon ale dispeceratului de la Directia Politia Locala, unde pot suna pentru orice acte de vandalism semnalate in cimitir. Acestea sunt : 0256-968 si 0256-246112. Societatea va fi obligata sa repare stricaciunile produse la lucrari.

Din pacate lipsa educatiei la acesti copii, educatie de acasa, de la scoala, face ca sa se intample astfel de situatii pe care intreaga societate trebuie sa le dezaprobe si sa le condamne.

Organismele statului ar trebui sa se implice mai mult in a preveni aceste acte de vandalism care acum s-au intamplat in acest cimitir, dar care maine fara acesata preventie se pot extinde sau pot lua alte forme mai dure si in alte locuri din oras.

Precizam ca am luat act de sesizarea dumneavoastra, va multumim si va comunicam faptul ca luam toate masurile care se impun pentru bunul mers al activitatii din cimitirele apartinind Municipiului Timisoara.”

Sursa: impactpress.ro

Comentarii

comentarii