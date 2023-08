Două concerte din cadrul Festivalului George Enescu 2023 vor avea loc cu sprijinul Rotary Cetate Timişoara

În 14 și în 20 septembrie, în cadrul Festivalului Internațional Enescu 2023, Rotary Cetate reușește să facă o surpriză mare pentru publicul timișorean cu două evenimente care vor marca această toamnă din punct de vedere muzical.

În 14 septembrie, la ora 19:00, Camerata Bern va concerta pe scena Filarmonicii Banatul.

Fondată în 1962, în Elveția, orchestra îmbină inovația și calitatea artistică la cel mai înalt nivel posibil, bucurându-se de apreciere la nivel mondial. Începând cu 2018, Patricia Kopatchinskaja este directorul artistic al ansamblului.

Camerata Bern abordează un repertoriu vast, de la muzica barocă, până la cea contemporană. Cu propriul său ciclu de concerte în Berna și legături strânse cu orașul, ansamblul apare în mod frecvent la festivaluri internaționale și în săli de prestigiu din Europa, America de Nord și de Sud, precum și în Asia, interpretând alături de artiști de renume, cum ar fi Antje Weithaas, Anna Prohaska, Sol Gabetta, Pekka Kuusisto, Sergio Azzolini sau Kristian Bezuidenhout.

În 20 septembrie, tot pe scena Filarmonicii Banatul, publicul va avea parte de un concert inedit susținut de Manchester Camerata, ansamblu apreciat de către publicația The Times ca fiind „cea mai curajoasă orchestră din Marea Britanie”.

Cu numeroase concerte și colaborări la activ, Manchester Camerata reprezintă un amestec de măiestrie și excelență artistică.

Orchestra s-a făcut remarcată nu doar prin prisma colaborărilor internaționale, cu artiști de renume mondial precum Martha Argerich sau New Order, cât și prin prisma implicării sale în sănătatea psihică a comunităților, din perioada pandemică, când a oferit publicului concerte deosebite.

Concertele oferite de Rotary Cetate vor încheia o serie de șase concerte de excepție la Timișoara, primele patru fiind organizate de Asociația Scena Muzicală.

Mai multe informații și bilete puteți găsiți aici – https://festivalulenescutimisoara.ro/ și http://bit.ly/3YtNdc0.

“Mulțumim Andreea Lutz, Past President Rotary Cetate 2022-2023 și asistent Guvernator District 2241 România și Republica Moldova 2023-2024, pentru idee, inițiativă și munca susținută!”, este mesajul rotarienilor.

„Este o onoare să aducem la Timișoara Festivalul Internațional George Enescu, cu unele dintre cele mai prestigioase ansambluri din lume.

Este un an special pentru Timișoara și pentru întreaga țară, anul în care contribuim cu toții pentru a oferi experiențe de cea mai înaltă calitate artistică și culturală și ne bucurăm împreună de toate oportunitățile ivite datorită titlului Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii”, spune Dana Țurcan, managerul proiectului.

Primul concert va avea loc în 3 septembrie, cu Ensemble Intercontemporain, iar ultimul, în 20 septembrie, cu Manchester Camerata. Biletele pentru toate concertele au fost puse deja în vânzare.

Festivalul Internațional George Enescu este unul dintre cele mai importante evenimente de muzică clasică la nivel internațional, organizat începând cu 1958.

Cea de-a 26-a ediție a festivalului are loc între 27 august și 24 septembrie, in mai multe orase din România, iar tema ediției este “Generozitate prin muzică”|”Generosity through Music”.

Programul festivalului include peste 3.500 dintre cei mai renumiți artiști ai lumii, peste 40 de orchestre din 16 țări, lucrări de operă în primă audiție și concerte educative pentru copii.

Biletele s-au pus în vânzare pe platforma Eventim. Link direct.

Festivalul Internațional George Enescu este un eveniment desfășurat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României.

Proiect finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii.

Concertele de la Timișoara sunt organizate de Asociația Scena Muzicală şi Rotary Cetate Timişoara.

