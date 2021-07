Două eleve din Timișoara, din 89 finaliști, câștigătoare la competiția internațională Apa pe care ne-o dorim

Două eleve din Timișoara se numără printre cei șapte câștigători ai concursului internațional de creație artistică pentru copii și tineri Apa pe care ne-o dorim (The Water We Want), organizat de Rețeaua Internațională a Muzeelor Apei (WAMU-NET), o inițiativă a programului Hidrologic Internațional al UNESCO.

Loredana Leordean din cadrul Aquatim a explicat că etapa locală a concursului Apa pe care ne-o dorim s-a derulat prin Centrul educațional Aquapic, admis în rețeaua WAMU-NET din anul 2019 și aflat la prima participare în această competiție.

Mara Bugan, 9 ani, elevă la Școala Gimnazială nr. 18 și Patricia Ahmadi, 7 ani, elevă a Colegiului Naţional Pedagogic „Carmen Sylva” din Timișoara au fost printre cei 89 de finaliști selectați în finala competiției internaționale, derulată prin 23 de muzee afiliate rețelei. Lucrarea Marei Bugan, Apa este Viață s-a clasat pe primul loc la categoria videoclip, vârsta 6-12 ani, la egalitate cu lucrarea lui Diao Lehan, din Hangzhou, China. Clipul Marei este o poveste autentică, spusă pe un ton hazliu, despre pericolul poluării și despre cum îi putem face pe cei din jurul nostru să fie mai responsabili cu natura. Mama-Apă, lucrarea Patriciei Ahmadi, este câștigătoarea categoriei desen, 6-12 ani. „Precum o Mamă, Apa se îngrijește de toate viețuitoarele pământului” ne spune autoarea acestei lucrări, ce emoționează prin profunzime și armonie.

Numeroși copii și tineri talentați au înscris în acest concurs desene, videoclipuri, fotografii, cântece și alte lucrări, tema ediției 2021 fiind „Apa, moștenirea noastră de preț, și obiectivele de dezvoltare durabilă”. Adevărați ambasadori ai apei, tinerii artiști au redat dintr-o perspectivă multiculturală și prin tehnici și mijloace de expresie diverse, natura fragilă a apei și imperativul, universal valabil, de a proteja această resursă fundamentală vieții.

Lucrările selectate în finala concursului sunt prezentate în expoziția digitală onlineTheWaterWeWant: http://thewaterwewant.watermuseums.net/.

Felicitări Marei și Patriciei, ne bucurăm alături de ele de această reușită! Nu în ultimul rând, le mulțumim tuturor participanților și profesorilor care i-au îndrumat, pentru frumoasele lucrări trimise și pentru că prețuiesc apa și se implică în protejarea ei -este mesajul Aquapic Timișoara.

