Două evenimente memorabile, la Muzeul Banatului: Ziua Copilului și Ziua Familiei, cu sprijinul CJT

Au fost două evenimente memorabile, joi 1 iunie, la Muzeul Banatului Timișoara: Ziua Internațională a Copilului și Ziua Familiei, organizate cu sprijinul Consiliului Județean Timiș.

Copiii au putut participa la opt ateliere special concepute pentru această zi: Bijuterii ca-n epoca de piatră, În lumea gâzelor, Păsările din oraș, De vorbă cu Osman Ağa de Timișoara, Lecția de istorie cu Eugeniu de Savoya, Călătorie în timp: Belle Epoque, Ecranul fermecat al Copilăriei – atelier multimedia și Popas Caricaturistic – Atelierul lui Viorel Bulz. Pentru a fi complete aceste evenimente speciale fiecare copil însoțit de un adult va beneficia de intrare gratuită la toate expozițiile Muzeului. “Ne dorim ca toți vizitatorii să se bucure de această ocazie specială și să descopere minunile istoriei și culturii noastre, împreună cu familii lor”, au apreciat muzeografii.

“Ziua familiei ne-a învățat să strălucim alături de bijuteriile din epoca de piatră, să explorăm fascinanta lume a gâzelor și a păsărilor, să călătorim în tărâmul magnific al perioadei otomane și să descoperim secretele istoriei cu lecția captivantă susținută de Eugeniu de Savoya”, au mărturisit specialiștii de la Muzeul Banatului.

Dar surprizele nu s-au oprit aici!

Muzeografii au explicat: “Am avut privilegiul de a sta de vorbă cu Nemo și prietenul său, adorabilul Aurel, peștișorul de aur.

Au împărtășit cu noi aventurile lor subacvatice și ne-au arătat că prietenia poate străbate chiar și cele mai adânci adâncuri ale oceanului.

În organizarea noastră din acest an am ales un cadru structurat, cu programări pe ore. Da, am fost un pic mai stricți, și pentru asta ne cerem scuze.

Dorința noastră a fost de a vă oferi o experiență de neuitat. Sperăm că, în ciuda acestui aspect, v-ați simțit minunat alături de noi și vă mai așteptăm cu drag să ne vizitați”, a fost mesajul reprezentanților Muzeului Național al Banatului Timișoara.

