Două expoziții inedite dedicate stilului Art Nouveau vor fi găzduite de Uzina de Apă Timișoara

Două expoziții inedite dedicate stilului Art Nouveau vor fi găzduite, în toamna aceasta, de Uzina de Apă nr. 1, din Timișoara, grație unui parteneriat între Institutul Național al Patrimoniului și Aquatim.

Proiectul cu finanțare europeană, ARTNOUVEAU2 își propune consolidarea identității culturale a regiunii Dunării prin promovarea patrimoniului comun Art Nouveau.

Alăturarea expoziției „Manifestări ale artei totale. Art Nouveau, Szecesszió, Sezession, Jugendstil”, pregătită de Institutul Național al Patrimoniului din România, cu expoziția „Fața |ne|obișnuită a Art Nouveau”, realizată de Institutul pentru Protejarea Monumentelor Culturale din Serbia, aduce în prim plan bine-cunoscutul curent artistic și elementele sale reprezentative, manifestate pe teritoriul celor două țări. Ambele expoziții pot fi văzute la uzina veche de apă, pe Calea Urseni nr. 26, în perioada 10 septembrie – 12 noiembrie a.c.. Programul de vizitare este sâmbăta, între orele 12 și 17. Accesul publicului este gratuit.

Expoziția „Manifestări ale artei totale. Art Nouveau, Szecesszió, Sezession, Jugendstil” face o trecere în revistă a programelor de arhitectură apărute în diverse orașe ale României în timp ce expoziția partenerilor din Serbia, intitulată „Fața |ne|obișnuită a Art Nouveau”, aduce în atenție clădiri din Subotica, Novi Sad și Belgrad, cu fațade și spații interioare spectaculos decorate. Publicul timișorean are astfel ocazia să exploreze detaliile care apropie cele două țări vecine, precum și cele două orașe, Capitale Culturale Europene, Novi Sad 2022 și Timișoara 2023.

Uzina de Apă nr. 1, reprezentativă pentru stilul Sezession industrial, poate fi descoperită pe panourile expoziției alături de alte monumente și obiective de interes cultural din Timișoara.

Un ansamblu de clădiri aparținând vechii Uzine de Apă – grupul de fântâni, clădirea filtrelor și stația de pompare, restaurate și amenajate pentru vizitare – va face parte din viitorul Muzeu al Apei din Timișoara, un loc dedicat istoriei apei, dar și evenimentelor culturale și artistice – explică Loredana Leordean, Aquatim, și Irina Dobriță. Institutul Național al Patrimoniului.

Proiectul ARTNOUVEAU2 – Strengthening the cultural identity of the Danube region by building on common heritage of ART NOUVEAU este inițiat de Municipalitatea Oradea și are ca parteneri: Institutul Naţional al Patrimoniului, Muzeul Artelor Aplicate și Universitatea „Kodolányi János” din Budapesta, Muzeul Artelor Aplicate din Viena, Muzeul de Arte şi Meşteşuguri din Zagreb, Universitatea Tehnică din Bratislava, Institutul pentru Protejarea Monumentelor Culturale din Belgrad și Fundația pentru Protejarea Monumentelor Istorice din județul Bihor. Proiectul se derulează în perioada iulie 2020 – decembrie 2022 și este cofinanţat din Fondurile Uniunii Europene (ERDF, IPA II) prin Programul Transfrontalier Interreg Dunărea. Aquatim este partener al Institutului Național al Patrimoniului în găzduirea expozițiilor și organizarea evenimentelor conexe.

