Două invenții UPT destinate reducerii răspândirii virusului SARS-COV2, prezentate la INVENTICA 2020

Universitatea Politehnica Timișoara confirmă, încă o dată, valoarea cercetării științifice desfășurate, dar și aplicabilitatea practică a acesteia, printr-o participare consistentă la cea de-a 24-a ediție a Salonului Internațional INVENTICA 2020, ce se desfășoară la Iași, în perioada 29 – 31 iulie.

La această ediție, echipa UPT se prezintă cu 27 de invenții, proiecte de cercetare, teze de doctorat, programe educaționale, standuri didactice și chiar invenții de weekend, acoperind următoarele categorii: protecția mediului, știința materialelor, electricitate și electronică, automobile și securitate rutieră, medicină, construcții, metode didactice, echipamente de automatizare, sport etc.

Dintre invențiile Universității Politehnica Timișoara, două sunt destinate reducerii răspândirii virusului Sars-Cov-2 și anume:

Dispozitivul pentru reducerea încărcăturii microbiologice a aerului expirat de pacienții ventilați mecanic; Funcționarea dispozitivului se bazează pe reducerea încărcăturii microbiologice prin expunerea la radiații ultraviolete de tip UVC a aerului expirat de pacienții aflați în stare critică, infectați cu SARS-CoV-2, care sunt intubați și ventilați mecanic. Dispozitivul este conectat la portul de exhaustare al ventilatorului care actualmente comunică liber cu atmosfera.

Dezinfectantul SeptoBirCor, o soluţie naturală pentru dezinfectarea mâinilor, care combină, într-un singur produs, mai multe uleiuri de plante cu proprietăţi antiseptice şi produse ale stupului. Pe lângă protecţia pe care o oferă mâinilor, produsul asigură şi o anumită hidratare, în sensul că mâinile nu se vor mai usca şi efectul dezinfectantului rămâne mai mult timp pe tegumente.

Lista completă a invențiilor cu care Universitatea Politehnica Timișoara se prezintă la INVENTICA 2020 este următoarea:

The inverted super absorbing filter – Corneliu Birtok Băneasă;

Cylindrical multi-hollow briquette produced of ferrous pulverous waste – Hepuț Teodor, Crișan Eugen, Ardelean Erika, Socalici Ana, Ardelean Marius;

Analysis of the fluid dynamic behavior through the air collector following the installation of pressure outlets – Robert Bucevschi, Ana Socalici, Adina Budiul Berghian, Corneliu Birtok Băneasă;

DRIFT super-aspirating air filter – Corneliu Birtok Băneasă;

Educational program DEXTER’S laboratory – Corneliu Birtok Băneasă;

CP4 experimental stand-DEXTER Laboratory – Corneliu Birtok Băneasă, Tudor Dinu Ioniță, Adina Budiul Berghian;

Engine cylinder head experimental stand -DEXTER Laboratory – Adina Budiul Berghian, Robert Popa, Corneliu Birtok Băneasă;

Air by Corneliu – Weekend inventions – Corneliu Birtok Băneasă;

Intelligent control system for continuous casting based on water flow control in the secondary cooling – Ovidiu Gelu Tirian ;

Experimental plant for resistance to thermal fatigue – Camelia Pinca Bretotean;

SeptoBirCor – Corneliu Birtok Băneasă ;

The attempt to traction of the insulation of the cable lay-ups from cars – Teodor Vasiu, Adina Budiul Berghian, Corneliu Birtok Băneasă;

Electronic time relay with all the usual functions – Popa Gabriel Nicolae, Popa Iosif, Deaconu Sorin Ioan;

DC linear voltage-sinusoidal signal variable frequency converter – Popa Gabriel Nicolae, Popa Iosif, Deaconu Sorin Ioan;

Method for treatment of municipal solid waste incineration residues by stabilization/solidification into fly ash rock – Reinhold Wachter, Ioana Ionel, Adina Negrea;

Novel modular stack design for high PREssure PEM water elecTrolyZer tEchnoLogy with wide operation range and reduced cost PRETZEL – German Aerospace Center, Stuttgart, Germany Westphalian University of Applied Sciences, Gelsenkirchen, Germany Armines, France, Politehnica University Timisoara, Romania Adamant Composites Ltd., Greece GKN Sinter Metals Filters GmbH, Germany Centre for Research and Technology Hellas, Thessaloniki, Greece Soluciones Catalíticas IBERCAT S. L., Madrid, Spain iGas energy GmbH, Germany;

Device for reducing the microbiological load of air exhaled by mechanically ventilated patients – Ordodi Laurențiu Valentin, Dumitrel Gabriela Alina, Pană Ana-Maria, Todea Anamaria, Mâțiu-Iovan Liliana, Ionel Raul Ciprian, Săndesc Dorel, Bedreag Ovidiu Horea, Păpurică Marius, Rogobete Alexandru Florin, Simion Ion, Motica Alin, Groapă Dan Sergiu, Păunescu Virgil, Bojin Maria Florina, Gavriliuc Oana Isabela;

Semi-automatic stand for determining the defects in the assembly phase of the rear seat belt buckle element – Alexa Vasile, Cioată Vasile George, Buta Ioan Daniel;

Self-Adaptive Mechanical Reducer with Variable Gear Ratio – Romeo Cătălinoiu, Sorin Aurel Rațiu, Imre Zsolt Miklos;

Experimental stand for the study of mandrels with bilateral chuck collets – Cioată Vasile George, Alexa Vasile, Dece Lidia Simona;

Bar rolling device – Cioroagă Bogdan-Dorel, Cioată Vasile George, Alexa Vasile;

Application for generating the 3D models of linear hydraulic motors – Cioroagă Bogdan-Dorel, Cioată Vasile George, Alexa Vasile;

Experimental didactic stand for the study of road vehicle transmissions – Amalia Ana Dascăl;

Dynamic device for air transfer – Corneliu Birtok Băneasă;

Integrated heat deflector – Corneliu Birtok Băneasă;

High quality cast iron used in rolling stock braking systems – Bucur Flavius, Socalici Ana, Putan Vasile, Josan Ana;

Development of Experimental Laboratory of Applied Ergonomics – Popa Mihaela, Topor Marcel, Dascăl Amalia.

