Două mașini avariate de un șofer beat, drogat și fără permis de conducere

Două mașini parcate pe Splaiul Campionilor, din Lugoj, au fost avariate de un tânăr, în vârstă de 25 de ani, care a urcat, beat, drogat și fără a avea permis de conducere, la volanul unui autoturism. După avarierea mașinilor, șoferul vinovat și-a continuat drumul, dar a fost identificat rapid de polițiști, care au stabilit, în urma verificărilor efectuate, că acesta nu poseda permis de conducere. De asemenea, în urma testării cu aparatul etilotest a rezultat că șoferul avea o alcoolemie de 0,35 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar la testarea cu aparatul Test Drug rezultatul a fost pozitiv la THC (canabis). Tânărul a fost condus la spital pentru recoltarea de probe biologice și este cercetat penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui autovehicul sub influența alcoolului, conducere sub influența unor substanți psihoactive și conducere fără permis.

