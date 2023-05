Două persoane reținute, după un scandal monstru în care a fost implicat și fiul primarului din Darova – video

Doi tineri si-au petrecut o noapte in arest, in urma unui scandal monstru care a avut loc, duminica dimineata, la Ohaba Forgaci.

Politistii au anuntat ca in timpul scandalului, mai multe persoane au fost lovite cu pumnii si cu picioarele, dar si cu o carja. Mai multe persoane au ajuns la spital. Totul ar fi pornit de la un conflict, in care a fost implicat fiul primarului din Darova, scrie lugojinfo.ro.

“Politistii Sectiei 7 Politie Rurala Lugoj au fost sesizati prin apel 112, cu privire la faptul ca in localitatea Ohaba Forgaci din judetul Timis, a avut loc un scandat intre mai multe persoane. In urma investigatiilor efectuate, doi barbati in varsta de 21 si 26 de ani, au fost retinuti pentru 24 de ore, sub aspectul savarsirii infractiunilor de lovire sau alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice, cercetarile fiind continuate, in vederea luarii masurilor legale care se impun.”, a anuntat IPJ Timis.

Bataia a fost surprinsa si de camerele de supraveghere apartinand Primariei Boldur, dar si de cativa martori.

