Două zile de concerte incendiare și alte distracții, la Periam – Port. Începe Festivalul „Rock la Mureș” 2019

Ne mai despart doar câteva ore până la startul ediției din acest an a Festivalului „Rock la Mureș”, eveniment care va avea loc în perioada 12 –13 iulie 2019, la Periam – Port (județul Timiș). Capul de afiș al Festivalului „Rock la Mureș 2019” este recitalul pe care formația americană „Ministry” îl va susține pe scena principală a festivalului vineri, 12 iulie, de la ora 23, în premieră în România! Formația „Ministry” este o trupă rock americană fondată în 1981 de celebrul muzician Al Jourgensen, din Chicago. Componența trupei s-a schimbat frecvent pe parcursul istoriei sale, cu excepția lui Jourgensen, care este principalul producător, cântăreț, compozitor și instrumentalist al trupei. Formația a obținut succes comercial la sfârșitul anilor 1980 și începutul anilor 1990, cu trei dintre albumele lor de studio: The Land of Rape and Honey (1988), The Mind Is a Terrible Thing to Taste (1989) și Psalm 69: The Way to Succeed and the Way to Suck Eggs (1992). Trupa a fost nominalizată la șase premii Grammy și a susținut concerte la cele mai celebre festivaluri din lume. De-a lungul anilor, Al Jourgensen a lucrat ca și producător la o serie de albume editate de trupe ca Skinny Puppy, Nine Inch Nails, Smashing Pumpkins sau Red Hot Chilli Peppers. În cadrul celor trei scene ale festivalului, spectatorii vor avea parte de o serie de surprize. O altă trupă americană care va susține un concert în premieră în România cu această ocazie este „The Casualties”. Formația care va cânta sâmbătă, 13 iulie, de la ora 23, a luat naștere în 1990 la New York și se definește a fi „street punk band“. De-a lungul anilor trupa a editat o serie de albume, cel mai recent fiind Written In Blood în 2018. Alături de aceste concerte, pe scenele festivalului vor mai fi prezenți, printre alții, Dirty Shirt, Luna Amară, Paddy and the Rats, Siberian Meat Grinder, Frontierer, Dead Idle, Altar, Rhemorha, Ska – nk, Drink or Die, DJ Martin Sprissler, Pandora, Katara, Kratos, Kazah, Diluvian Collapse, One Night Stand, Dragoș Moldovan, Underwaves, Luca M & Just 2, Clarkent b2b Cugler și alții. Alături de concerte, spectatorii vor avea parte de camping gratuit și diverse activități sportive (inclusiv plimbări cu caiacul pe Mureș, mini – fotbal sau tenis de masă). Organizatorii evenimentului au lansat și în acest an campania “Donează, fii rock!”. Fanii #RockLaMures sunt încurajați să devină eroii pacienților care au nevoie de sânge. Astfel, toți cei care donează sânge obțin un abonament gratuit la festival în baza carnetului de donator sau adeverința eliberată, și cartea/buletinul de identitate. Pentru cei care vin cu trenul, organizatorii asigură transport gratuit de la gara Periam la locul de desfășurare a festivalului Rock la Mureș. Biletele de intrare costă 79 lei pe zi, iar abonamentul pentru cele două zile costă 110 lei.

Comentarii

comentarii