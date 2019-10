Dovleci roz în dar – simbolul luptei împotriva cancerului mamar – de la OncoHelp Timișoara

De mai mulți ani, dovleacul roz cu sloganul “Există viață după cancer”, a devenit un simbol pentru OcoHelp Timișoara, în primul rând, pentru că poartă roz – culoarea speranței și a luptei împotriva cancerului mamar – iar prin extensie, este o luptă împotriva tuturor tipurilor de cancer.

Astfel, luni 21 octombrie, cotidianul ZIUA de Vest a primit în mod simbolic 11 dovleci pictați în diferite culori și modele.

De asemenea, și alte instituții și organizații ale societății civile din Timișoara vor mai primi în dar dovleci roz.

”Dorim să ne atragem prietenii să fie aproape de noi. Dovleacul roz reprezintă și un eveniment de imagine a OncoHelp și dorim să sensibilizăm cetățenii de faptul că este foarte important să fim vigilenți în lupta cu cancerului și să atragem fonduri bănești”, îndeamnă OncoHelp.

De ce este nevoie de fonduri? Asociația OncoHelp are în proiect construcția unui nou corp de clădire de 2.000 metri pătrați cu peste 30 de paturi, pe lângă cabinetele de consultație, pentru cazarea gratuită a pacienților, care vin la tratament la radioterapie.

Bolnavii sunt mulți și vin din alte județe și nu au unde să locuiască o lună – două. Un alt proiect este și extinderea ambulatoriului. „Sperăm ca și cu banii adunați cu prilejul Dovleacului roz să punem bazele ridicării acestei clădiri, foarte necesare pentru spital. Deși avem 160 de paturi, în fiecare săptămână suntem în criză de locuri, fiindcă avem o adresabilitate foarte mare”, spun reprezentanții OncoHelp.

Spitalul OncoHelp are 160 de paturi și face până la 2.500 de internări pe an, iar de patru ani are și un centru modern de radioterapie, care deservește toată partea de vest a țări.

