Dr. Horia Pleş: ”Între neurochirurgia secolului XX şi neurochirurgia secolului XXI sunt diferenţe enorme, în bine”

Preşedintele Societăţii Române de Neurochirurgie, dr. Horia Pleş, șef al Clinicii de Neurochirurgie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Timișoara, a declarat că între neurochirurgia secolului XX şi cea a secolului XXI sunt diferenţe enorme, în bine, subliniind că această specializare beneficiază acum de o tehnologie avansată.

“La fiecare întâlnire medicală, la fiecare activitate medicală, că e conferinţă, că este congres, tot timpul cineva are de învăţat. Nu există să pleci de la o sesiune ştiinţifică şi să nu înveţi ceva. Ori afli o noutate, ori îţi aduci aminte de o tehnică operatorie pe care ai cunoscut-o, dar nu ai mai folosit-o de mult timp. Astăzi a fost o sesiune foarte interesantă, nu am crezut că oamenii o să stea de la ora 9.00, la ora 14.00. (…) Toţi au fost foarte atenţi. Mesajul de final este de speranţă în această specialitate foarte dificilă a noastră (…) Am 40 de ani de neurochirurgie. Între neurochirurgia secolului XX şi neurochirurgia secolului XXI sunt diferenţe enorme, în bine”, a declarat, pentru AGERPRES, preşedintele Societăţii Române de Neurochirurgie, dr. Horia Pleş, care a participat la prima Conferinţă Naţională cu tema “Tehnologia & IHealth în Medicina Secolului XXI”, organizată de Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie “George Emil Palade” din Târgu Mureş şi Asociaţia Medicală Română, sub patronajul Academiei Române.

Potrivit doctorului Pleş, neurochirurgia beneficiază de o tehnologie avansată şi extrem de numeroasă, care se poate compara cu tehnologia de care beneficiază chirurgia cardiacă, iar robotizarea va duce această specializare mai departe.

“Pe zi ce trece, apar aparate noi, apare chirurgia robotică. Şi aici au fost prezentaţi roboţi pe care deja îi are şi România, robotizare care, împreună cu inteligenţa artificială, o să ducă la dezvoltarea specialităţii noastre pe mai departe. Sigur, există un risc, neurochirurgul nu trebuie să-şi piardă abilităţile tehnice, dar deocamdată nu cred că un robot o să poată să înlocuiască un neurochirurg în totalitate. Cred că profesorul Bălaşa de aici, de la Târgu Mureş, a specificat că instrumentul este prelungirea mâinii, deci cu un instrument simţi atingerea creierului, atingerea vaselor. Nu cred că un robot prea curând o să poată să facă aşa ceva. O să fie doar o maşină”, a subliniat preşedintele Societăţii Române de Neurochirurgie.

Horia Pleş a subliniat că are o experienţă vastă în domeniu, amintind că schimbarea tehnologică s-a făcut progresiv, şi, de aceea, generaţia sa a reuşit să se adapteze noilor metode de abordare a neurochirurgiei.

“A fost foarte simplu, pentru că cu mine şi cu colegii mei de aceeaşi vârstă s-a schimbat neurochirurgia. Nu a trebuit să intrăm în specialitatea asta atât de complicată de la început. Noi am prins fiecare etapă a dezvoltării neurochirurgiei şi a fost relativ uşor. Un tânăr acum nu mai poate face ceea ce am făcut noi, pentru că trebuie să se axeze pe o supraspecialitate – că e neurochirurgie funcţională, că e chirurgie vasculară, chirurgia tumorilor. Dar noi a trebuit să le facem pe toate şi le-am învăţat treptat”, a explicat dr. Horia Pleş.

Sursa: AGERPRES

Comentarii

comentarii