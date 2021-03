Dr. Marius Craina: „Este anormal ceea ce face profesorul Săndesc, să improvizeze paturi de terapie intensivă în alte secții, în timp ce la Timișoara un spital privat nu este luat în calcul”

La ședința Consiliului Local Timișoara din 16 martie, primarul Dominic Fritz i-a invitat pe Dorel Săndesc, președintele Comisiei ATI a Ministerului Sănătății, și pe Flaviu Cionca, directorul DSP Timiș, pentru a-i informa pe consilieri în legătură cu actualele cifre privind pandemia la nivelul județului Timiș și municipiului Timișoara, dar și pentru a răspunde la întrebările acestora. Momentul a fost marcat, însă, de reacția lui Marius Craina, consilier local PRO România.

La început, Săndesc a ținut să prezinte importanța creării unor unități modulare de ATI care pot suplini nevoile la un anumit moment. Acest lucru ar fi cel puțin mai bun decât transferul pacienților în alte localități, a spus acesta. Ulterior, Cionca a vorbit despre carantină, spunând: „A fost o măsură pe care unii dintre noi (membri CJSU – n.r.) am votat-o, unii nu am votat-o, dar și cei care am votat-o, am făcut-o cu inima strânsă”. Acesta spune că previziunile sunt bune și se arată un trend descrescător în privința evoluției ratelor de infectare. Totuși, la întrebările consilierilor locali, acesta a punctat că rata de infectare este doar unul dintre cele 14 criterii în luarea unei decizii. Referitor la „rata de infectare reală”, Cionca a spus că, într-adevăr, există motive de suspiciune privind diferențele între „populația reală” a Timișoarei și cea „oficială”, însă el a dat asigurări că sunt folosite datele trimise de serviciile de Evidență a Populației. Despre o modificare de metodologie, directorul DSP Timiș spune că aceasta s-ar putea face doar în mod legislativ.

Între cele declarațiile celor doi a intervenit, însă, și Marius Craina. Din postura de medic la Maternitatea Bega, dedicată COVID-19, acesta a spus: „Am propus asta și acum câteva luni de zile. În Timișoara, există un spital privat care are câteva zeci de paturi, construit și dat în folosință în jurul anului 2010, relativ nou, care are toate circuitele și care este singura unitate sanitară din județul Timiș și din Timișoara care niciodată nu fost luată în calcul în această bătălie împotriva COVID-ului. Eu vă rog, încă o dată, să luați în calcul implicarea spitalelor private în tratamentul pacienților COVID-19. Este anormal ceea ce face profesorul Săndesc, să improvizeze paturi de terapie intensivă în alte secții, iar personalul de terapie intensivă să fie detașat la alte unități și un spital care astăzi efectuează activitate medicală doar contra cost să nu fie implicat în această luptă. Nu este prima dată când fac apel la toate autoritățile care pot să ia aceste decizii. Să nu uităm că toți avem pe conștiință acei pacienți care au nevoie de paturi de terapie intensivă cărora nu le creăm toate condițiile pe care le avem la dispoziție astfel încât să le dăm o șansă la viață”

Cum Dorel Săndesc ieșise din videoconferință imediat după ce și-a prezentat ideile, a fost nevoie ca acesta să reintre pentru a răspunde acuzațiilor, după ce a fost informat despre acestea. Crezând că Marius Craina vorbea despre spitalele modulare când a spus „improvizeze paturi”, Săndesc a spus: „Sunt cuvinte care nu au legătură cu realitatea. Este o unitate dotată complet, este high-tech, iar contribuția rețelelor private este cu totul altă poveste.(…) Din păcate, nu avem un spital modular mare, așa cum toate autorizațiile au cerut la începutul crizei. Am fi avut un spital de 300 locuri, cu 40 paturi de ATI, ce prevedea o dotare și specificații tehnice foarte, foarte bune. În rest sunt alte orașe în care unitățile private și-au oferit facilitățile”.

După acest moment, Craina a intervenit: „Domnule profesor, când m-am referit la treabă anormală și la improvizat, nu m-am referit la acel spital modular. Ați înțeles total eronat și greșit. M-am referit la eforturile uriașe pe care le faceți ca să creați în plus paturi de ATI acolo unde spațiile vă permit să detașați aparatură și personal. La aceasta m-am referit, nu la acea inițiativă extrem de bună și de importantă pentru sistemul ATI (spitalul modular – n.r.)”.

Președintele ședinței, fostul viceprimar Dan Diaconu, a dorit să dea cuvântul din nou lui Dorel Săndesc, însă la început acesta avea microfonul oprit, apoi pare că a spus ceva, s-a auzit doar „Mulțumesc” și a ieșit din videoconferință.

Inițiativa de a-i avea pe cei doi specialiști invitați nu a fost primit cu brațele deschise de toți consilierii. De exemplu, Radu Țoancă a punctat că „poate nu este cea mai potrivită circumstanță”. De menționat că, și așa, ședința a durat mai mult de două ore și jumătate, pe multe proiecte s-au purtat discuții pe lângă subiectul propriu-zis, iar mult dintre acestea nici nu au avut o finalitate concretă.

