Drama angajatului unei primării din vestul țării, hărțuit de o colegă de serviciu

Curtea de Apel Oradea a sesizat Curtea Constitutionala pentru clarificarea unor notiuni de drept intr-un dosar in care o femeie a fost trimisa in judecata pentru ca si-a hartuit colegul de serviciu.

O fosta angajata a Primariei Oradea, acuzata ca si-a hartuit un coleg de serviciu pentru care a facut o obsesie, a fost condamnata de Judecatoria Oradea, in decembrie 2019, la plata unei amenzi penale de 2.000 de lei.

Sentinta a fost atacata cu apel la Curtea de Apel Oradea, iar in 23 iulie 2020 judecatorii Curtii de Apel Oradea au sesizat Curtea Constitutionala pentru a se analiza daca notiunile “stare de temere” prevazuta la art.208 alineat 1 Cod penal, respectiv “temere” prevazuta la art. 208 alineat 2 Cod penal, indeplinesc exigentele de constitutionalitate sub aspectul standardelor de claritatea si predictibilitatea legii.

Dosarul de hartuire in care este femeia a fost deschis in 2016, cand barbatul, angajat al Primariei Oradea, a depus plangere la Politie in care a aratat ca inca din anul 2008 femeia “a dezvoltat sentimente de dragoste” pentru el, dandu-si seama de acest lucru cand a observat ca este urmarit pe holurile institutiei.

Vazand ca nu scapa de femeia care il urmarea in permanenta, barbatul si-a informat in 2012 superiorii. In urma unei anchete administrative cu ocazia careia au fost verificate biroul si calculatorul femeii, superiorii acesteia au gasit mai multe poezii de dragoste la adresa barbatului.

A fost intocmit un raport in urma caruia femeia a fost mutat intr-o alta cladire, luandu-si angajamentul scris ca nu il va mai urmari pe barbat. De asemenea, a fost dispusa o evaluare psihologica in urma careia femeia a iesit “apta de munca”.

Barbatul hartuit de colega de serviciu a mai aratat ca dupa o prima plangere depusa la Politie si clasata a continuat sa fie vanat. Femeia ii trimitea mesaje si emailuri in care isi expunea trairile si sentimentele, ii povestea diferite vise ale sale, ii cerea unele explicatii si ii adresa unele reprosuri.

Victima a mai aratat ca femeia i-a urmarit inclusiv copilul la scoala si i-a trimis sotiei sale mesaje, iar intr-o noapte cand a ajuns acasa cu colegul sau, femeia care il hartuia era in fata blocului sau.

In mesajele trimise barbatului, femeia incearca sa-l faca sa recunoasca ca sunt “suflete pereche” sau ca el a determinat, la nivel energetic, starea ei de indragostire. Pe sotia barbatului a numit-o in mod repetat “bestie” si “scorpie”.

In dosar a fost realizata si o expertiza psihiatrica in urma careia femeia a fost diagnosticata cu “Agravarea trasaturilor de personalitate”, constatandu-se ca, raportat la fapta pentru care este cercetata, femeia a avut discernamantul usor diminuat. In instanta, femeia a declarat ca nu a avut niciodata intentia sa-l urmareasca pe barbat si nici sa ii faca vreun rau, lui sau familiei sale, motivand ca prin gesturile sale a dorit sa “afle adevarul”, respectiv de ce acesta i-a interzis sa ia legatura cu el si de ce are o atitudine intoleranta fata de ea. De asemenea, femeia a mai declarat ca “toate intalnirile lor au fost intamplatoare”.

In urma procesului, judecatorii au condamnat-o pe femeie la o amenda penala de 2.000 de lei. “La individualizarea pedepselor aplicate inculpat ei, instanta a avut in vedere criteriile generale de individualizare prevazute de codul penal, imprejurarile in care au fost comise infractiunile, starea de temere creata persoanei vatamate pe o perioada indelungata de timp, fiindu-i afectata si activitatea de la locul de munca, creand o temere si in ceea ce priveste siguranta familiei persoanei vatamate, perseverenta infractionala a inculpat ei, inculpata nerecunoscand comiterea faptelor, aratand ca avea o scuza pentru a comite aceste fapte, respectiv intentiona sa aiba o discutie cu persoana vatamata, discutie pe care nu a initiat-o niciodata, si s-a mai avut in vedere si faptul ca inculpat a nu este cunoscuta cu antecedente penale astfel ca s-au aplicat pedepse cu amenda intr-un cuantum corespunzator, inspre minimul special”, se arata in sentinta Judecatoriei Oradea, care a fost atacata cu apel la Curtea de Apel Oradea.

Sursa: Ziare.com

Comentarii

comentarii