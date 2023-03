Drama producătorilor de roșii din Timiș

Roșiile cherry au un ciclu de viață foarte bine stabilit. Dacă plantez în decembrie, tot în decembrie, anul următor, trebuie să le elimini din seră, fiindcă nu mai au capacitatea de a produce fructe. Din momentul în care le scoți, trebuie să cureți sera, să o dezinfectezi, iar aceste operațiuni îți iau câteva săptămâni, fiindcă plantele au format o adevărată pădure, sunt foarte înalte, chiar de 10 metri, uneori, extrem de stufoase și trebuie să le defrișezi.

Care sunt speranțele pe 2023?

“De la 2023, nu avem nicio speranță. Am reușit să ne adaptăm, ne-am cumpărat generatoare. De la sistem nu așteptăm nimic. Ne chinuim să producem curent, să plătim din banii obținuți gazul cu care să ne încălzim sera. Așa căutăm soluții de supraviețuire în condiții extrem de dificile cu care ne confruntăm. Căldura de la cogeneratoare o dăm în seră să ne protejăm plantele. Vrem să supraviețuim”, a declarat Silvia Răileanu, administratoarea serelor din Biled

Pentru ca producătorii locali să reziste în competiția acerbă cu produsele ieftine care vin din import este extrem de dificil, dacă nu imposibil. De aceea ei căută soluții, să nu dispară de pe piață, fiindcă riscul este foarte mare, iar protecția statului față de fermierii români este foarte slabă.

Producătorii străini pe lângă faptul că sunt sprijiniți foarte mult de guvernele lor au și condiții mult mai bune de producere a legumelor și fructelor și asta nu numai pe timpul sezonului rece. Răileanu a explicat de ce a scăzut puterea de cumpărare a românilor care nu își permit să cumpere roșii cherry.

Din păcate, producătorii sunt afectați de scumpirile la gaz și la curentul electric, dar același lucru se întâmplă și cu cetățenii, prin urmare și lor le este foarte greu să cumpere roșii.

“Sunt sigur că un cetățean mai întâi se uită să își procure pâine, ulei, cartofi, carne și fasole, produse de bază, după aceea dacă mai rămâne ceva își cumpără și roșii. Românul caută să își obțină hrana cea de toate zilele, iar legumele și roșiile cherry reprezintă produse exotice să spunem așa, pe timpul iernii”.

Drama este că producatorii de roșii cherry nu știu niciodată cum va reacționa piața, mai ales cea locală, nu știu nici cum vor reacționa clienții, fiindcă piața nu este predictibilă, ei nu știu ce se va întâmpla a doua zi. Totul funcționează la întâmplare. Așadar, piața nu oferă siguranță. În plus, există o mare diferență între roșiile cherry și roșiile de format mare, clasic. Acestea, indiferent că au gust sau nu, tot sunt preferate de clienți. Ei sunt obișnuiți cu asemenea formă și asta știu să cumpere. Pe când roșiile cherry sunt o noutate și e nevoie de curaj să le consume, deși sunt mai gustoase.

Prin urmare, anul acesta, la Biled s-au plantat inclusiv roșii mari. S-a pornit de la ideea că cetățeanul nu va avea destui bani nici în 2023, încât să își permită să mănânce roșii cherry.

Răileanu a explicat fenomenul: “Criza continuă să devaseze portofelele românilor și lipsa de bani sunt sigură că va fi simțită mult mai puternic în primăvară. Eu am simțit-o cel mai mult în 2022. A fost primul șoc economic, fiindcă, deși pentru mine, ca producător, s-au scumpit toate, piața și clientul nu au acceptat scumpirile. Deci în 2022, am vândut roșii mai ieftine decât într-un an normal cum a fost înainte de criză. Piața nu a funcționat cum ar fi trebuit. Nu a fost predictibilă”.

Pentru ca activitatea să decurgă normal, la Biled, fără blocaje și tensiuni, era nevoie de o scumpire de 30%, dar nu s-a întâmplat. Nu s-a putut aplica această majorare de prețuri. Prin urmare, anul 2022 a fost încheiat pe minus. Asta deoarece costurile pentru a produce roșii cherry au crescut extrem de mult, dar nu s-a putut și recupera aceste cheltuieli. Prin mecanismele pieții, clientul a refuzat scumpirile nu și le-a permis și să achiziționeze roșii cherry pentru consumul propriu. Iată eșecul producătorilor din 2022. De ce s-a întâmplat asta? Răileanu a concluzionat: “Eu vara nu concurez cu producătorii românii, fiindca ei nu știu să vândă. Dacă sună un lanț de hipermarket și îi spune unuia îmi dai cantitatea aceasta, altfel, nu îți cumpăr marfa, el intră în panică. Asta, fiindcă noi nu suntem organizați și mulți producători sunt mici. Producătorii locali nu au capacitatea să își impună condițiile, ci hipermarketurile impun regulile lor. Dacă nu suntem uniți, nu avem cum să avem o poziție puternică și să ne impunem. Așa funcționează la noi piața legumelor”.

