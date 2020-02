Drept la replică

Ziarul Ziua de VEST relata, în urmă cu două săptămâni, despre faptul că domnul Hubert Alexandru Nicolae s-ar opune unui proiect al consiliului local al comunei Şag de a construi o grădiniţă pentru micuţii localităţii, deşi comunitatea are banii necesari (cca 350.000 de euro) din Programul Naţional de Dezvoltare. Finanţarea devine practică doar în condiţiile în care consiliul local aprobă acest lucru. Domnul Hubert ar fi trimis o condiţionare pe WhatsApp, în care spunea: ”Petricaş retrage toate acţiunile pornite abuziv împotriva mea, îmi recalculează impozitul, îmi restituie sumele încasate abuziv prin procesele verbale anulate în instanţă şi EU VĂ REZOLV GRĂDINIŢA, dar numai după ce face el tot!”, fiind vorba despre terenurile deţinute de domnul Hubert, impozitate conform legii.

În Dreptul la replică al domnului Hubert Alexandru Nicolae, care cuprinde şase pagini, pe care nu le vom reda în totalitate, ci vom spicui aspectele cele mai relevante, păstrând un raport între lungimea articolului difuzat şi cele relatate de domnia sa, domnul Hubert Alexandru Nicolae precizează că nu este şi nici nu a fost miliţian, aşa cum se menţiona în articol.

“Vă informez că proiectul grădiniţei Şag nu stă la mâna mea, aşa cum reiese din articol, deoarece a fost respins de 11 consilieri locali în trei şedinţe de consiliu local, prima fiind în luna iunie 2019, toţi am fost induşi în eroare de studiul DALI greşit făcut de firma SC Euroengineereng SRL, care a întocmit documentaţia depusă la Bucureşti. Proiectul a fost votat iniţial pe încredere (10.03.2017), primarul rugându-ne să ne grăbim deoarece totul este făcut de specialişti şi se termină fondurile, iar din lipsă de trimp şi pentru binele comunei, am votat toţi consilierii locali pentru, în ideea că vom avea o grădiniţă cu 150-200 de locuri. Deci, aprobarea banilor de la Ministerul Dezvoltării s-a obţinut pe un studiu DALI greşit întocmit şi neverificat de nimeni, la care contribuţia comunei Şag era de aproximativ 20.000 de euro, iar cea a MDRAP, de 350.000 de euro. (…). Din păcate, după aprobarea proiectului la Bucureşti, în 2018, s-a făcut licitaţia pentru proiectarea finală, iar noul câştigător UTG SIMEKA SRL şi-a făcut treaba exemplar şi aplicând toate normele de proiectare pentru grădiniţă a descoperit cele 13 puncte greşite din studiul DALI efectuat iniţial de firma Euroengineereng”. (…).

Puşi în faţa faptului împlinit, consilierii locali din Şag erau puşi să aleagă între a demola 90% din actuala grădiniţă funcţională, construită în urmă cu 10 ani, cu valoare de inventar de 250.000 de euro şi să se facă o alta nouă peste ea, cu 500.000 de euro sau să se construiască o nouă grădiniţă pe o altă locaţie, iar actuala grădiniţă să fie amenajată cu banii de la MDRAP, în valoare de doar 350.000 de euro, ulterior dându-i destinaţia de creşă.

După consultări cu cetăţenii s-a ales categoric varianta a doua, respectiv, grădiniţă nouă într-o altă locaţie. Dar modificarea necesita o reproiectare şi o nouă aprobare de la MDRAP. Cei de la minister le-a sugerat să facă un memoriu cu expunerea problemei.

“… trebuia făcut memoriul la care am spus că particip necondiţionat în cel mai scurt timp. Din păcate, dupăă nici o săptămână, primarul a revenit din nou cu ideea de a se duce acest proiect la finalizare aşa cum era iniţial, neavând nici cea mai mică intenţie de întocmire a memoriului solicitat. (…). Nici astăzi, după trei şedinţe de CL unde 11 consilieri, inclusiv dl. dr. Sârbovan spune că nu este în regulă proiectul, primarul se mbiţionează să spună că este bine aşa. Între timp, Şagul înghite în sec şi pentru ambiţia unei persoane totul este blocat (şi cred că înţelegeţi acum cu toţii cine este persoana). (…). Ideea pe care am avut-o de la începutul mandatului meu din 2016 de a face o grădiniţă î n curtea Bisericii Catolice, lăsată pustie de ani de zile, a revenit cu această ocazie şi în urma discuţiilor avute cu conducerea Episcopiei Romano-Catolice Timişoara, respectiv cu dl. episcop şi cu preotul Bisericii Romano-Catolice Şag, aceştia s-au declarat de acord cu ideea, însă doreau să renovăm biserica din Şag în schimbul cedării dreptului de folosinţă a terenului. Am prezentat această propunere CL Şag din 11 din 13 consilieri au fost de acord, motiv pentru care am organizat a doua şedinţă publică cu toţi enoriaşii în incinta Bisericii catolice Şag (la 25 septembrie şi 6 octombrie 2019) (…). Din nou am crezut că lumea s-a deşteptat, la Şag, şi reintră în normalitate, deoarece locaţia respectivă este cea mai bună pentru o grădiniţă modernă. (…). Atunci am transmis şi mesajul apărut în articol (Ziua de VEST, n.r.) unei terţe persoane, deoarece doream să- demonstrez primarului Roşu Flavius (cei doi fiind împreună în acel moment) că nu mă vând pentru politică aşa cum crede el (în nenumărate rânduri mi s-au propus înţelegeri cu PSD pentru diferite funcţii sau negocieri de împăcare cu Petricaş). Au fost discuţii referitoare la grădiniţă (chiar în momentul trimiterii mesajului) la care au asistat şi viceprimarul Luca Florin şi promotorul local Adrian Orza)noi afându-ne în biroul alăturat. (…). Continuarea mesajului pe care Roşu Flavius l-a acoperit suna cam aşa: “Bună dimineaţa. Eu am rezolvat cu grădiniţa. Consilierii sun tde acord. Şi facem pe mandatul lui Flavius. Dar o să fie una nouă. Asta se va renova din cei 350.000 de euro aprobaţi pentru construirea celei noi. Aşa am discutat cu Flavius şi cu Ţaga când am fost la Bucureşti”. Dar după o săptămână urma să aflu cât de mult îşi doreşte acualul primar colaborarea cu CL şi o grădiniţă nouă. În mare secret, acesta a convocat o întâlnire cu o parte dintre enoriaşii Bisericii Romano-Catolice cărora le-a explicat cât de mulţi bani a reuşit el să aducă la Biserica Ortodoxă de la Guvernul PSD al României (300.000 de lei) şi cât de neîndemânatic am fost eucă nu am reuşit să atrag deloc bani pentru Biserica Catolică.

Atunci am înţeles că scopul întâlnirii era de fapt altul, adică discreditarea mea în faţa reprezentanţilor comunităţii catolice din Şag. (…). În duminica următoare deja se adunau semnături pentru a nu se ceda terenul (aprobat prin vot cu 4 săptămâni în urmă şi se trimiteau scrisori şi se dădeau telefoane spre Episcopia Romano-Catolică în vederea blocării iniţiativei, până după vara lui 2020, spunându-se că totul este “electoral” şi nimeni nu va renova biserica după preluarea terenului.

În paralel cu această iniţiativă, au am avut o discuţie în noiembrie 2019 cu conducerea Forumului Democrat al Germanilor din Banat, cu dl. prof. Iohan Fernbach, cu dl deputat FDGR Ovidiu Ganţ şi cu Excelenţa Sa dl consul al Republicii federale Germania,dl. Ralf Krautkramer, prezentând ideea de a face la Şag o grădiniţă ultramodernă cu predare în limbile română, germană şi maghiară. Aceştia au fost foarte repede receptivi (…) să facem la Şag o grădiniţă şi o şcoală moderne, cu fonduri de la UE”, detaliază domnul Hubert.

Dar, continuă domnia sa, “în urma unui telefon primit de la Episcopia Romano-Catocilă Timişoara şi a primirii mesajului că nu se mai poate discuta momentan despre înţelegerea iniţială, deoarece primarul comunei Şag a sunat să verifice dacă este adevărat, iar o parte dintre enoriaşii din Şag au trimis o scrisoare prin care solicită să nu se facă nicio înţelegere decât după alegerile din iunie 2020, am luat decizia să sistez orice discuţie pe această temă.

Oricât de mult voi fi terfelit în presă, pe facebook sau pe stradă de către diferite persoane, trăiesc liniştit şi cu demnitate spun: eu vreau un altfel de viitor pentru copilul meu. Şi de aceea am intrat în administraţie, să schimb ceea ce de 30 de ani a fost oprit de un sistem bazat în cea mai mare parte pe lipsa educaţiei, nepotism şi foamea de bani.

Referitor la cel de-al doilea articol, apărut în data de 27.01.2020, prefer să răspund doar în prezenţa celui care a scris acea scrisoare şi a preotului romano-catolic din Şag, pentru o corectă şi clară dezminţire. Scrisoarea este în totalitate o manipulare a opiniei publice”, spune domnul Alexandru Hubert.

