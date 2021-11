Drept la replică – Raul Rada, în legătură cu articolul „Un timișorean s-a văzut nevoit «să o facă pe detectivul» (…)”

Pe 12 noiembrie, Ziua de Vest a publicat articolul „Un timișorean s-a văzut nevoit «să o facă pe detectivul». Polițiștii erau ocupați… să stea la cafea cu cei pe care ar fi trebuit să îi cerceteze”, în care este redată povestea unui timișorean care, având mașina vandalizată în repetate rânduri și considerând că polițiștii nu își fac treaba, a început o „cercetare” pe cont propriu. Acesta a descoperit că fostul iubit al actualei sale logodnice, un anume „Flo”, era cel care a plătit mai multe persoane pentru a-i ataca autoturismul. În cercetările sale, CA s-a întâlnit și cu un băiat pe care îl suspectează că ar fi implicat. S-au întâlnit de mai multe ori și a înregistrat convorbirile, iar două dintre aceste înregistrări au apărut și în articolul din 12 noiembrie.

Persoana înregistrată, Raul Rada, ne-a cerut dreptul la replică. Pe scurt, acesta este nemulțumit de felul în care a fost prezentat în articol, de faptul că au fost atașate și înregistrările pentru care CA nu îi ceruse acordul și că sunt menționați tatăl și unchiul său, foști polițiști, lucru care le-ar denigra imaginea. Raul Rada ne-a spus că unele dintre afirmațiile lui CA ar fi deplasate, iar, drept urmare, concluziile trase sunt pripite. Raul dezminte implicarea sa – și a altor doi băieți menționați în articol – în faptele de vandalism. Acesta spune că doar a vrut să îl ajute pe CA, atunci când „Flo” i-a propus să îl plătească pentru a-i ataca mașina și consideră că a ajuns, pe nedrept, să fie el cel acuzat.

Iată ce ne-a spus Raul Rada:

„Într-o seară am fost la acea benzinărie (Petromul de pe strada Miresei – n.r.), iar acest «Flo» mi-a oferit 150 de euro să zgârii o mașină și să îi sparg anvelopele. Mi-a spus că, dacă accept, trebuie să îi trimit și dovezi că am făcut-o. Vreo 20 de minute am stat, el tot încerca să mă convingă. L-am refuzat și nu am primit banii. După ce am plecat, am încercat să aflu a cui este mașina. Îl găsesc pe un băiat din zonă și îl întreb pe el. Și el a avut mașina spartă, deci era cumva interesat. Știa a cui este mașina de care mi-a spus «Flo». Mi-a dat numărul de telefon (al lui CA – n.r.).

Era ocupat și nu ne-am putut întâlni în seara aceea, dar ne-am văzut a doua zi. Mai departe, CA a zis să îl țin la curent, că o să mă «protejeze», că deja știe că am fost la o mașina lui. Dacă aș fi făcut-o nu îl mai contactam, nu? După aceea, o perioadă bună m-a contactat tot el. I-am spus și lui «Nu am nevoie de scuze. Dacă am făcut ceva, îmi asum, dar nu am făcut nimic».

A mai trecut ceva timp și am primit o hârtie de la poliție, o declarație de suspect. Era ca și cum deja eram incriminat. CA s-a întâlnit mai apoi cu tatăl meu, i-a spus că el nu a făcut nicio plângere, dar că eu voi fi mereu protejat. Tatăl meu i-a răspuns: «N-are nevoie de protecție, a vrut doar să te ajute, nu vrea ca acum să îi faci rău».

După cel mai recent eveniment (cel din 25 septembrie 2021 – n.r.), m-am întâlnit din întâmplare cu CA și cu un prieten de-al lui, pe care l-a recomandat drept agent de la poliție, de la BIC parcă. M-au încolțit puțin, încercând să obțină mai multe informații de la mine. Am fost plecat, chiar nu am mai avut legătură nici cu zona, nici cu persoanele din trecut. După ce am vorbit puțin, mi-a spus că o să fiu contactat de niște «prieteni», să le spun lor mai multe. Nu aș fi fost în măsură să le spun lor mai multe din moment ce, repet, nu am fost implicat și i-am spus deja tot ce știam.

A trecut o vreme, iar acum câteva zile îmi arată cineva articolul. Aș fi primit și bani, aș fi fost și hoț de magazine Profi și hoț de biciclete. Nu e normal… Se vorbea și de tatăl și de unchiul meu, foști polițiști. Nu văd care era legătura cu cazul lui CA, doar le denigrează imaginea. La fel și cu înregistrările. După ce că nu știam că sunt înregistrat, cele două nici nu au legătură cu subiectul. Mă aud cum spun de acel polițist, că acesta îi dădea lui ICD ponturi. Dacă aici ICD m-a mințit pe mine, am mințit și eu la rândul meu. Nu văd de ce ar fi înregistrat acest aspect și de ar fi apărut în presă.

În final, nu vreau să pară că mă scuz, dar nu sunt implicat! Nici nu i-am pus mâna pe mașină. E inevitabil să nu trec pe lângă el sau pe lângă mașina lui, stăm în aceeași zonă. Asta nu înseamnă că îl urmăresc, că îl «filez» pe el sau mașina lui. Cine are de-a face cu asta, să suporte. Știu că sunt daune de mii de euro, îl înțeleg, dar nu sunt eu implicat. La fel, nici AM, nici ICD. Îi știu bine, am fost prieteni, ei sunt acum închiși, au avut problemele lor, poate vom fi prieteni și după ce ies, dar nici ei nu sunt implicați. Să luăm ultimul eveniment. Cine să fi turnat vopseaua pe mașină? Trebuie să fie altcineva, din moment ce noi sigur nu am fost. Ei sunt închiși, iar eu am fost plecat o perioadă, prima dată în Germania, mai apoi la sat”.

