Drept la replică – Zaharia Petru

În data de 3 iunie 2020, Ziua de Vest a publicat articolul „Atenție, „șmecher” la volan! Șofer agresiv, surprins efectuând mai multe manevre de intimidare în trafic, pe un drum din Timiș”. Cerând dreptul la replică, Zaharia Petru, care spune că el a fost la volanul mașinii, ne-a transmis următorul mesaj:

„Referitor la articolul publicat de dumneavoastră în data de 03.06.2020, cu privire la o presupusă agresiune în trafic, vreau să fac următoarele precizări.

În data de 01.06.2020 și ora precizată de dumneavoastră mă aflam la volanul mașinii personale care apare în imagini. Nu am avut niciun fel de altercație, nu am șicanat, nu am avut niciun fel de agresiune în trafic cu un alt conducător auto, pe distanța Lugoj – Herendești.

Într-adevăr, am depășit un autoturism de teren cu numărul (….) – nu îmi permit momentan să scriu numărul de înmatriculare, dar dacă va fi cazul o voi face –, până în dreptul poligonului de tragere. Înaintea pantei spre Herendești încep deja primele gropi URIAȘE. Nu aveam cum să mă deplasez cu viteză, datorită acestor gropi am fost nevoit să reduc viteza EVIDENT FRÂNÂND. După pantă urmează și porțiune de aproximativ 150 – 200 m plină de gropi, atât pe partea dreaptă, cât și pe sensul celălalt de mers. După „terminarea” acestei porțiuni de drum, se află montat, pe partea dreaptă, indicatorul de intrare în localitate. După aproximativ 100 de metri, se află o curbă la dreapta, unde se află un PRAG în șosea cu înălțimea de aproximativ 10 cm, unde nu ai cum să treci cu mai mult de 10 km /h. Am enumerat mai sus motivele pentru care am fost nevoit să reduc viteza și să circul evitând gropile din asfalt.

Din video-ul și pozele postate de dumneavoastră nu reiese că mașina condusă de mine se deplasează OSTENTATIV pe șosea, ba mai mult se vede că mă aflam pe partea dreaptă. Menționez faptul că din dreptul poligonului de tragere, până în deal, la crucea cu drumul către Victor Vlad Delamarina, este INTERZISĂ DEPĂȘIREA. Tot acest segment de drum are aproximativ 1km.

Referitor la cele enumerate de mine, vă trimit fotografii și înregistrări video.

În același timp, vă solicit ori să ștergeți numărul de înmatriculare, atât din comentarii, cât și din poze, ori să publicați și numărul mașinii din care s-au făcut acele poze și video. Vă solicit să faceți precizarea dacă mașina din care s-au făcut pozele și înregistrările video are volanul pe partea dreapta – așa pare din poze –, iar dacă nu are volanul pe partea dreaptă, pozele au fost făcute de pe partea stângă, care ar trebui să fie partea șoferului. Vă mulțumesc pentru dreptul la replică și vă asigur de toată disponibilitatea mea la dialog.

Cu stimă,

Zaharia Petru”.

