Drum închis în urma inundațiilor, în Timiș

Ploile din ultimele ore creeaza probleme la cativa kilometri distanta de Lugoj. ISU Timis a anuntat ca echipajele sale din Faget actioneaza in comuna Dumbrava.Acolo un drum comunal a fost inchis din cauza revarsarii apelor.”Statia de pompieri Faget intervine cu o autospeciala si o motopompa Novus în localitatea Rachita, comuna Dumbrava pentru degajarea apei de pe un drum comunal. Momentan, drumul este închis. De asemenea, în cursul diminetii am fost solicitati in comuna Dumbrava la o curte inundata.”, a anuntat Elena Magherea, purtator de cuvant in cadrul ISU Timis. Intreaga zona de est a judetului Timis este tinuta sub supraveghere iar pompierii sunt pregatiti sa intervina acolo unde se vor semnala probleme, scrie lugojinfo.ro.

Comentarii

comentarii