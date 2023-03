Drumul Crucii! Premieră, la 25 de km de Timișoara

Premieră la 25 de km de Timișoara! Postul Paștelui este perioada care ne amintește de patima, moartea și învierea Domnului. Cu această ocazie Biserica romano-catolică Biled organizează manifestarea religioasă Calea sau Drumul Crucii.

Marele eveniment va avea loc miercuri, 05 aprilie 2023, începând cu ora 18:00 la Monumentul Calvarului (Calvare).

„Iubiţi credincioşi, în lumea aceasta sunt nenumărate cărări. De multe ori ajungem să spunem: «Doamne, necazurile mă împresoară, încotro să o mai iau?». Dacă veţi întâlni în drumul vostru, presărată ca florile câmpului, Crucea lui Hristos, să ştii că sunteţi pe drumul cel bun. Când veţi da de o cruce, să mulţumiţi lui Dumnezeu că nu v-aţi rătăcit, pentru că de veţi pierde crucea, nu veţi mai găsi cărarea ce duce la Raiul bucuriei lui Dumnezeu.

Aşa au făcut şi Sfinţii Părinţi ai Bisericii în această duminică de la jumătatea Postului Mare, ca să ne arate că cei ce păşim mereu pragul bisercii suntem pe drumul cel adevărat, au pus să scoatem în faţa poporului Sfânta Cruce. Aşa cum odinioară, în lumea antică, farul din Alexandria călăuzea marinarii spre port, tot aşa şi noi avem astăzi Sfânta Cruce a lui Hristos. Iubiţi credincioşi, să ştitiţi când veţi vedea «arzând» o cruce că acolo este Poarta Raiului. Fie ca Dumnezeu să nu stingă niciodată candela crucii, această stea cu împătrită raze, ca să nu ne rătăcim în lumea aceasta, ci să călătorim fiecare pe cărările noastre, însă mereu cu ochii spre veşnicele şi puternicele raze ale Sfintei Cruci”, este mesajul ÎPS Ioan, mitropolitul Banatului.

”Cu părintească şi frăţească dragoste în Hristos, apreciem râvna, smerenia și jertfelnicia de care daţi dovadă acum, ca şi în anii precedenți, și ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos ca, prin puterea Sfintei Cruci şi pentru rugăciunile tuturor sfinţilor, să vă binecuvinteze şi să vă împlinească toate cererile cele de folos, sporind în fapte bune și călăuzindu-vă neîncetat către ținta sfântă a fiecărui pelerin: dobândirea Împărăției cerurilor, în iubirea, pacea şi bucuria Preasfintei Treimi şi în lumina Sfinţilor lui Dumnezeu. Amin”, este mesajul patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, Daniel.

An de an, în Cetatea Ierusalimului, creștini din toate părțile lumii, în limba proprie desfășoară acest itinerar de rugăciune pe urmele Pătimirilor Mântuitorului, pe Via Dolorosa, pelerinaj ce își are originea în perioada timpurie bizantină, însă forma actuală de aducere aminte, cu cele 14 staționări, s-a statornicit în sec. XIV-XVI.

Via Dolorosa – Drumul Durerii – se strecoara printre stradutele aglomerate si rasucite ale Ierusalimului, incepand de la Manastirea “Ecce Homo” si terminandu-se la Manastirea Invierea Domnului sau a Sfantului Mormant. Potrivit traditiei crestine, aceasta este calea pe care Mantuitorul a fost dus spre Rastignire, incepand cu judecarea Sa in pretoriu si terminand cu inmormantarea Sa in mormantul gol.

