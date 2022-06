DSP Timiș a rămas fără director executiv, după demisia lui Flavius Cioca

Numit la conducerea Directiei de Sanatate Publica Timis in data de 1 septembrie 2020, la aproape sase luni de la declansarea pandemiei de Covid-19, medicul Flavius Cioca a decis sa renunte la functie, incepand cu data de 2 iunie 2022.

De atunci, la varful institutiei s-a “instalat” un autentic vid de putere, intrucat, deocamdata, nu a fost imputernicita o alta persoana care sa-si asume obligatiile de conducator si sa-si puna semnatura pe corespondenta oficiala.

Potrivit documentului intrat in posesia Impact Press, doctorul Flavius Cioca a solicitat Ministerului Sanatatii incetarea raportului de serviciu, cu acordul partilor, iar cererea sa a fost inregistrata cu nr. 16204/02.06.2022.

In aceeasi zi, ministrul Alexandru Rafila a emis ordinul de incetare a raportului de serviciu al directorului executiv Flavius Cioca cu DSP Timis.

“Incepand cu aceeasi data, inceteaza aplicabilitatea Ordinului ministrului sanatatii nr. R/1658/01.09.2020 privind numirea domnului Cioca Flavius Marian in functia publica vacanta de director executive la Directia de Sanatate Publica a Judetului Timis, pe perioada starii de alerta”, se mentioneaza la articolul 2 din ordinul ministrului Rafila.

In cazul in care se razgandeste, considerand ca decizia demisiei a fost luata sub imperiul anumitor emotii institutionale, Flavius Cioca poate ataca ordinul ministerial, in termenul prevazut de lege, la instantele de contencios-administrativ.

De mentionat ca Flavius Cioca a fost al patrulea director care a condus institutia in perioada pandemiei de coronavirus, dupa Cornelia Malac, Mariana Radulescu si Mihaela Valcovici.

Comentarii

comentarii