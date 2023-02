Duelul titanilor

La o diferență de doar câteva ore, vom auzi două declarații istorice. Prima la Moscova, de la Vladimir Putin, cea de-a doua la Varșovia, din partea președintelui Statelor Unite. Va fi un duel verbal al titanilor. Și nu este o simplă coincidență faptul că, la Varșovia, liderii statelor NATO își strâng rândurile în jurul lui Joe Biden, iar la Moscova va fi prezent nimeni altul decât președintele Chinei. La capătul acestei zile, vom putea face prognoze mai precise pe termen scurt, mediu și lung.

Astăzi nimeni nu se mai îndoiește că toți cei care am susținut în urmă cu un an că urmează să se desfășoare o confruntare la scală globală între Statele Unite, susținute de NATO și UE, pe de-o parte, și Federația Rusă, cu aliații ei, în special China, pe de altă parte, am avut dreptate. Asistăm și, vrem nu vrem, participăm la un război prin procură. Timp de un an, terenul de luptă a fost circumscris unui teritoriu național. Ostilitățile s-au desfășurat în cvasi-totalitatea lor în Ucraina. Dar Volodimir Zelenski nu greșește când afirmă că miza este mult mai mare. Miza este ordinea lumii. Cine va sta în viitor la butoane? Va fi o lume unipolară, așa cum a fost într-un fel după căderea Zidului Berlinului și destrămarea Uniunii Sovietice? Vom reveni la o lume bipolară, așa cum a fost în timpul Războiului Rece? Sau noua ordine va fi asigurată de un sistem multipolar?

Răspunsul la aceste întrebări va fi extrem de costisitor. Și s-ar putea să însângereze lumea întreagă. Antrenând-o într-o aventură mai sângeroasă decât oricând.

Ce putem afla astăzi de la Vladimir Putin, admițând că discursul său în fața națiunii ruse va fi suficient de sincer și de explicit? În esență, putem afla în ce măsură Federația Rusă este capabilă și are voința necesară să apese pe pedala de accelerație. Să intensifice și să extindă acest război pe care l-a declanșat. Forța discursului lui Putin și nu atât cuvintele pe care le va alege vor contura modul în care Moscova înțelege să deruleze în continuare acest război. Până la ce grad îl va intensifica. În ce măsură Kremlinul este decis să utilizeze arsenalul nuclear. Dar înainte de asta, câți militari va mai mobiliza pentru a câștiga în Ucraina un război la sol? Un război care nu poate fi sub nicio formă câștigat doar din aer, în ciuda superiorității de care Federația Rusă dispune. Aflând de la Vladimir Putin cum va extinde în linii mari această confruntare extrem de sângeroasă, vom putea estima și costurile pe care coaliția celor 40-50 de state din UE, din NATO și din proximitatea celor două entități le vor avea de suportat pentru a nu pierde inițiativa.

Nu întâmplător discursul lui Joe Biden vine la câteva ore după cel al liderului rus. Discursul președintelui american nu a putut fi și nu poate fi anticipat. El nu vine la Varșovia cu un discurs dinainte pregătit de către consilierii săi de la Casa Albă. El are în mapa sa mai multe scenarii. Va alege unul dintre acestea. Sau va improviza pur și simplu o combinație. Cu siguranță mesajul lui Joe Biden va trebui să aibă o intensitate cel puțin egală cu mesajul lui Putin. Cel două puteri nucleare cu siguranță se vor amenința reciproc. Suntem foarte departe de conjunctura care să facă posibilă o negociere. Peste câteva ore, vom fi proiectați nu într-o lume mai bună, nu într-o lume mai sigură, ci într-o lume mai periculoasă decât cea în care ne-am trezit azi dimineață.

