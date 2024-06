Duminica somnorosului

Contraeditorial

Motto

”Deșteaptă-te române, din somnul cel de moarte!”

Andrei Mureșanu, Imnul Național

Iubitor de odihnă, somnorosul român a dormit și în duminica alegerilor locale și europene.

Destinul pravoslavnic al românilor a făcut ca această duminică să fie la calendar duminica orbului, a celui care, potrivit scripturilor, se vindecă de orbirea pe care o avea din naștere. Nepricepându-ne la pildele sfinte, vom comenta scurt rezultatul alegerilor dintr-o perspectivă laică, psihofiziologică și puțin alegorică, legată de organul vederii și ziua cu pricina.

E orb alegătorul român? Nuuu, are vederea funcțională, poate fi, dacă vrea, vigilent, chiar omniprezent, dar din născare și fire preferă să fie, mai tot timpul, somnolent și civic neglijent.

Ca orice om, ca fiecare cetățean european, și somnorosul român are doi ochi. Dar, fiind în primul și în primul rând român, este firesc să aibă niște trăsături civic electorale aparte, care îți sar în… ochi, mai ales după alegeri! Așadar, un ochi aproape că nu are nevoie să-l deschidă. Este ochiul burții, care privește către interiorul corpului său. Dacă acesta este îmbuibat, măcar sătul, de ce l-ar mai deschide, mai ales în zi nelucrătoare? Obosit, dar și mulțumit de cât a privit și ascultat la tembelizor, somnorosul român doarme liniștit duminica. E mulțumit că în țară e ”stabilitate”, că ultima mărire de salariu anunțată de cel mai mieros prim-ministru din istoria României îi va fi suficientă pentru pet-ul de bere și pachetul de țigări. Poate chiar a fost și ”la votare”, unde a pus ștampila pe ”cine trebuie”. Are în gură gustul de mici, stomacul e plin, poate sforăi liniștit. E liniște în România! De la nemuritorul Ion Iliescu vorbire! Să fie cât mai multe duminici, cât mai mult fotbal la tembelizor, să fie cât mai multe minivacanțe și maxivacanțe, dacă nu e somn, e distracție și viceversa, guvernul comasat veghează pentru el. Asta da… stabilitate!!!

Celălalt ochi e ochiul minții. L-am putea numi și ochiul civic. Pe acesta somnorosul român îl folosește rar. Riscul deschiderii acestui ochi e mare, pentru că, după aceea, trebuie să vadă și să gândescă la cele ce se petrec primprejur, prin țară, prin Europa cea “asupritoare”, prin Rusia eliberatoare, de ”naziști” exterminatoare. Mai clipește din el, se întâmplă uneori, ”cu siguranță” rareori! A-l ține permanent deschis poate fi riscant, pericol de a-i induce posesorului un ritm de gândire epuizant!

Gata! A trecut și duminica asta! Somnorosul somnolent român, trezit doar pe jumătate, se poate culca din nou, visând la ”ce se dă” la următoarele alegeri! Oricum a venit vara, va fi căldură mare, nu-i vreme de muncit, ci doar de stat cu ochii închiși, la umbră și răcoare!

