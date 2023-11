Dumitru Andreșoi, cel mai mare oier din România, își ia vapor cu 5 milioane de dolari

Dumitru Andreșoi, fermier și om de afaceri din județul Hunedoara, este cel mai mare crescător de ovine din țară, fiind și președintele Asociației Crescătorilor de Ovine ”Dacia”. Deținând efective de animale care se ridică la peste 20.000 de oi-mamă, își duce afacerea la nivelul următor. Oierul va cumpăra un vapor pentru transportul animalelor, în valoare de 5 milioane de dolari. Nava a fost modernizată recent și are o capacitate de a transporta aproximativ 30.000 de animale, arată Agro TV.

”Am văzut 10-15 nave, am pus în balanță toate plusurile și minusurile și am considerat că nava aceasta este potrivită, deși este mai mare, mai scumpă. Am stabilit la 5 milioane de dolari, era mai mult, dar am negociat. (…) Vasul are o capacitate netă de transport de 1.600 de tone. Dacă scădem undeva la 250-300 de tone furajele, rămân cam 1.300 de tone de greutate netă. Dacă animalele au cam 40 de kg, putem transporta undeva la 25.000-30.000 de animale”, a precizat Dumitru Andreșoi, pentru AGRO TV.

