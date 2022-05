După 2 ani de pandemie, Embargo Fest revine la Recaș cu Goran Bregovici și peste 50 de trupe și artiști

Cea de-a treia ediție a Embargo Fest va avea loc în perioada 12-14 august 2022, în orașul Recaș, locație Două Dealuri și va aduce în fața publicului peste 50 de artiști din România, Serbia, Bulgaria și Ungaria. Embargo Fest este singurul festival de amploare care promovează minoritățile și multiculturalitatea specifică zonei Banat, iar alături de concerte, la fața locului, vor exista o sumedenie de activități: proiecţii de film, spectacolele de teatru pentru copii şi adulţi, ateliere de circ, dezbateri pe teme ecologice, zonă de distracţii pentru copii, târg de produse bio și alte activări ale sponsorilor și a partenerilor.

Invitatul special de anul acesta este celebrul artist internațional Goran Bregovici care va susține un concert extraordinar alături de Wedding and Funeral Band, vineri 12 august. El a devenit cunoscut alături de Bijelo Dugme, trupă în care a activat până în 1989, iar după destrămarea acesteia Emir Kusturica l-a convins să lucreze pentru industria filmului, lucru care s-a dovedit a-i fi benefic deoarece a creat coloane sonore pentru filme precum: Time of the Gypsies, Queen Margot, Underground şi Arizona Dream. Compozitor şi chitarist de excepţie, Goran Bregovic a scris piese pentru Iggy Pop, Ofra Haza sau Cesaria Evora.

Ediția de anul acesta poartă motto-ul Back to the Roots, iar la fața locului vor fi amenajate trei scene: Main Stage, The Fortress și Culto-Cort.

„Am ales să ne mutăm la Recaș pentru că zona reprezintă un loc istoric în care diferitele etnii specifice zonei Banat, au conviețuit de-a lungul timpului. Există și în prezent comunități de sârbi, unguri, bulgari și nemți în zonă. Anul acesta Embargo Fest rămâne singurul festival de amploare care se desfășoară în afara orașului Timișoara și singurul din județul Timiș, asta după ce organizatorii Rock la Mureș(Periam) și Electroruga(Buzad) au decis să amâne evenimentele. declară Răzvan Munteanu președinte Asociația Culturală Embargo.

Primele 500 de biletele de 1 zi pentru concertul lui Goran Bregovici (vineri 12 august) s-au pus în vânzare la prețul de 99 de lei, early bird. Primele ambonamente valabile pe 3 zile costă acum 169 lei și se pot achiziționa de pe sinte-ul www.embargofest.com. Persoanele cu dizabilități vor avea acces gratuit, la fel și copiii sub 12 ani și persoanele de peste 65 de ani. Parcarea și camping-ul vor fi de asemenea gratuite.

Comentarii

comentarii