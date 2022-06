După 4 ani de închisoare, un fost procuror din Timiș are șanse mari ca Înalta Curte să-i revizuiască sentința de condamnare

Ciprian Calin Zamfirescu, fost prim-procuror al Parchetului de pe langa Judecatoria Sannicolau Mare, actualmente avocat in Baroul Mehedinti, a formulat o cerere de revizuire a hotararii judecatoresti prin care a fost condamnat, de Inalta Curte de Casatie si Justitie – Completul de 5 judecatori, la pedeapsa de 4 ani inchisoare cu suspendare sub supraveghere, pe un termen de incercare de 7 ani, pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta.

La ultimul termen de judecata in procesul de revizuire, in 23.06.2022, Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat solutionarea cererii, dupa vacanta judecatoreasca, pentru data de 10 octombrie.

“Stabileste competenta de solutionare a cererii de revizuire formulata de revizuentul Zamfirescu Ciprian Calin impotriva sentintei penale nr. 892 din 7 iunie 2012, pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia Penala in dosarul nr.8793/1/2010 si a deciziei penale nr. 62 din data de 25 martie 2013, pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie – Completul de 5 judecatori in dosarul nr. 225/1/2013 la data de 26 septembrie 2022 in favoarea Completului de 5 Judecatori al Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Fixeaza termen pentru solutionarea cererii de revizuire la data de 10 octombrie 2022. Definitiva”, se mentioneaza in hotararea pronuntata in 23 iunie.

In prealabil, la termenul din 04.04.2022, instanta a admis declaratiile de abtinere formulate de judecatorii Ilie Iulian Dragomir si Anca Madalina Alexandrescu, in dosarul nr. 495/1/2022.

Cererea de revizuire a sentintei prin care fostul prim-procuror al Parchetului Sannicolau Mare a fost condamnat definitiv la 4 ani de inchisoare vine la aproape un an, dupa ce, in 18.05.2021, Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO), in cauza Zamfirescu impotriva Romaniei, a constatat ca fostului magistrat i-a fost incalcat dreptul la viata privata si ca masurile de supraveghere derulate impotriva acestuia au fost intruzive, expunand aspecte ale vietii sale private si, uneori, foarte intime, in contextul in care acesta folosea biroul situat in cladirea Parchetului ca si locuinta.

Potrivit rechizitoriului intocmit de procurorii anti-coruptie, in vara anului 2009, inculpatul Zamfirescu Ciprian Calin a acceptat promisiunea unei recompense banesti de la de la angajatul unei firme specializate in servicii de paza in scopul de a intermedia incheierea unui contract de prestari servicii de paza intre o societate comerciala si firma de paza, prin traficarea influentei rezultate din relatiile de prietenie precum si din pozitia sa de prim-procuror.

Ulterior incheierii acestui contract, in perioada aprilie-septembrie 2010, in baza acestei intelegeri, Zamfirescu Ciprian Calin a primit de la reprezentantul firmei de paza suma totala de 4.500 euro, in transe lunare. La data de 8 septembrie 2010, inculpatul Zamfirescu Ciprian Calin a fost prins in flagrant delict in timp ce primea de la reprezentantul firmei de paza suma de 1.000 euro, transa aferenta lunii august. Procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra unui autoturism apartinand inculpatului in vederea confiscarii si recuperarii sumei de 4.500 euro.

Avand in vedere calitatea de magistrat a inculpatului Zamfirescu Ciprian Calin, in zilele de 8 si 9 septembrie 2010, Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a incuviintat masura retinerii, respectiv a arestarii preventive a acestuia.

La data de 9 septembrie 2010, Inalta Curte de Casatie si Justitie a hotarat arestarea preventiva a inculpatului Zamfirescu Ciprian Calin pentru 29 de zile, iar la data de 14 septembrie 2010, Inalta Curte de Casatie si Justitie – Completul de 9 judecatori, a dispus punerea in libertate a inculpatului si inlocuirea masurii preventive a arestarii cu cea a obligarii de a nu parasi tara.

Surse din sistemul judiciar ne-au dezvaluit ca, in cazul in care Zamfirescu Ciprian Calin va obtine revizuirea hotararii judecatoresti prin care a fost condamnat la 4 ani de inchisoare, acesta intentioneaza sa solicite CSM revenirea in functia de procuror.

