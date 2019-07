După ani de amânări, a început construcția drumului Timişoara-Moşniţa Nouă

Drumul care leagă Timişoara de Moşniţa Nouă (Drumul Boilor) a intrat în lucru, după ani de amânări datorate problemelor funciare asupra unor terenuri private aflate pe traseul drumului şi care trebuiau donate de proprietari primăriei Timişoara.

Marţi, 9 iulie, primarii din Timişoara şi Moşniţa Nouă au dat startul şantierului, la faţa locului.

“Se deschide şantierul pe drumul boilor, pe care de câţiva ani ne tot străduim să-l începem, dar nu am fost în măsură să o facem pentru că nu am fost în posesia terenului de pe traseul acestui drum. Comuna Moşniţa Nouă şi-a făcut partea sa, iar după ce vom finaliza şi noi lucrările, le vom oferi noilor cetăţeni ai comunei Moşniţa Nouă şi timişorenilor o alternativă la actualul drum extrem de încărcat, pe relaţia Timişoara – Moşniţa Nouă. În jur sunt o mulţime de case, ceea ce arată o dezvoltare foarte puternică a comunei Moşniţa Nouă, are o mulţime de noi cetăţeni care susţin dezvoltarea Timişoarei”, a spus Nicolae Robu.

Primarul comunei Moşniţa Nouă, Florin Bucur, spune că este un drum de acces prioritar pentru localitate, în legătura cu Timişoara, pentru că se va putea realiza şi legătura extinsă la patru benzi rutiere, lucru benefic pentru locuitorii comunei.

“Ştim că proiectul primăriei Timişoara este foarte amplu, cu piste de biciclete, trotuare, cu iluminat. Noi garantăm că vom continua ceea ce aţi început în acest proiect. Prin Polul de creştere al Timişoarei am putea găsi o finanţare împreună cu Timişoara şi să facem sistematizarea, în continuare, a acestui drum şi pe raza Moşniţei. Dacă nu se va putea, noi suntem pregătiţi pentru anul viitor pentru sistematizarea comunei, care va cuprinde şi aceste piste de biciclete şi sistemul de iluminat, în continuarea proiectului Timişoarei. Realizarea acestui drum va duce şi la apariţia de noi construcţii pe terenurile care acum sunt agricole. Dezvoltarea este foarte mare”, a punctat Florin Bucur.

Nicolae Robu a adăugat că tot terenul agricol care acum este gol (de la graniţa Timişoarei cu Moşniţa Nouă) are valoare investiţională pentru locuinţe, iar când va exista drumul, va creşte interesul pentru construirea de noi imobile.

“Alături de drum, prin acest proiect realizăm şi utilităţile conexe: lungimea drumului, aproape 2 km, lucrările cuprind carosabil cu două benzi de circulaţie, trotuare şi piste de biciclete de câte 1,5 metri fiecare, vor fi amenajate spaţii verzi, vor fi şi două podeţe şi un pod peste un canal cu apă, reţeaua de iluminat va fi cu leduri. Va fi şi o staţie de transformare, astfel încât proprietarii de teren care au donat teren municipiului Timişoara pentru realizarea drumului, să se poată racorda convenabil. Toţi proprietarii vizaţi au donat terenurile”, a menţionat edilul Timişoarei.

Firma care va executa proiectul este Super Construct, valoarea lucrărilor este de 13,8 milioane lei fără TVA. Termenul de execuţie este de 8 luni, astfel că în prima parte a anului 2020 vom avea acest drum funcţional, dacă vremea va fi bună.

