După demisia de la conducerea ANAF, Lucian Heiuș se întoarce la DGRFP Timișoara

Presedintele ANAF, Lucian Heius (PNL), a demisionat din functie, fara sa explice motivele, si urmeaza sa revina la Timisoara, la Directia Generala Regionala a Finantelor Publice, unde, in urma cu cativa ani, a ocupat functia de director general. De aceasta data, dupa cum a declarat pentru Libertatea, revine doar pe functia de consilier superior, la asistenta contribuabili.

„Acolo este postul meu, normal ca ma duc acolo. Astept sa se publice in Monitor decizia, fac predarea si plec la Timisoara. Pe 6 iunie sunt acolo”, a declarat Heius pentru sursa citata.

Intr-o scrisoare catre presa, Lucian Heius a decis sa ofere cateva explicatii privind demisia sa, insa tot nu a lamurit indeajuns motivele care l-au determinat sa plece. Sunt cel putin doua explicatii, una politica si una de natura economica.

Cea politica tine de Protocolul Coalitiei PNL-PSD-UDMR. S-a stabilit inca de la inceput ca partidul care detine Ministerul Finantelor sa cedeze celuilalt sefia ANAF. Prin urmare ministru a fost numit un social-democrat, Adrian Caciu, iar la ANAF a fost numit Lucian Heius.

Demisia de luni ar insemna ca rotatia a inceput, chiar daca nu se face inca la nivel de ministri.

Cea economica tine de performantele modeste. Colectarea a fost foarte slaba la buget in acest an si de aici o suita de probleme. Doar la marii contribuabili deficitul de incasare este de 8.9 miliarde de lei in primele 5 luni. Sunt posibile masuri dure impotriva responsabililor din ANAF care au tolerat aceasta stare de lucruri.

