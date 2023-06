După sex cu ferigi, mortăciuni și leșuri de animale expuse la Art Encounters

Cea de-a cincea ediție a Bienalei Art Encounters – My Rhino Is Not a Myth, cel mai mare festival de artă contemporană din România, este dedicată intersecției dintre artă, știință și ficțiuni. Bienala propune 61 de artiști din 21 de țări, dintre care 13 cu lucrări nou comisionate.

Garnizoana din Piața Libertății este unul din cele 15 spații expoziționale. Nu toate lucrările de acolo au fost însă apreciate de cei care au trecut pragul cele mai vechi clădiri din Timișoara (exceptând Castelul Huniade). S-a vorbim mult despre instalația chinezului Zheng Bo, intitulată „Pteridophilia capitol I-V”, în care promovează sexul cu ferigile.

Pe trei ecrane mari rulează înregistrări cu personaje care au relații intime cu plantele, iar ecranele se află înconjurate de ferigi.

„Mai vin vizitatori care au diverse reacții mai puțin pozitive, care sunt destul de șocați, perplecși. Unii ridică din umeri, dau din mâini și spun că s-au săturat de arta contemporană. Asta e reacția, sub diverse forme, că <e horror>, <ce e asta>, <până aici>. Mai fac efortul să-i întreb de ce au reacția asta, ce anume le-a generat repulsia. Totuși e un performance. Apreciez că oamenii vin să întrebe și vor să afle contextul și lucrurile. Astfel se limpezesc lucrurile”, a spus Beatrice Baciu, mediator cultural la Art Encounters.

Nu este însă singura lucrare controversată. La etaj, o dublă instalație realizată de bulgarul Dimitar Solakov, poate provoacă greață și palpitații celor slabi de inimă.

Odată e lucrarea intitulată „Ziua de mâine (nu) mai poate aștepta”, în care atârnă un monstru negru – un șoarece comun, cum e prezentat pe descrierea proiectului. Pe pieptul acestuia se află un monitor pe care rulează în buclă un filmuleț de 3 minute și 23 de secunde. În imagini se văd doar mortăciuni și leșuri de animale.

În timp ce privitorul admiră imaginile cu hoiturile, un zgomot asurzitor îi face să cutremure. Este de fapt cealaltă lucrare a bulgarului Dimitar Solakov.

„Instalația imersivă folosește sunetul, schimbarea fizică și anticiparea pentru a-l pune pe privitor față în față cu problema presantă a schimbărilor climatice. Privitorul vede o ușă închisă, parte a spațiului expoziției. Deodată, un sunet asurzitor se propagă din spatele ușii. Loviturile reprezintă bestia care întruchipează schimbările climatice, iar ușa închisă simbolizează ignoranța noastră care ascunde problema; împreună creează o alegorie puternică a inabilității noastre colective de a înfrunta consecințele acțiunilor noastre…”, aflăm despre proiect.

Problema este că sunetul asurzitor, care se face printr-o instalație care lovește puternic o ușă, vine pe neașteptate, iar cei prezenți au experimentat senzații neplăcute. Oamenii au spus că cineva mai slab de inimă riscă să sufere un infarct.

